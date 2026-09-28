Agriseco chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco, HOSE: AGR) vừa đưa ra thông tin bất thường về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 12/10/2026.

Đợt phát hành này đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua Công văn ban hành ngày 25/9/2026, xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo của công ty.

Theo kế hoạch, Agriseco dự kiến phát hành thêm gần 14 triệu cổ phiếu phổ thông với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 137 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Agriseco chốt ngày 12/10/2026 là đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Ảnh: Agriseco).

Về tỉ lệ thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Trong quá trình phân bổ, lượng cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và phần thập phân lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Về thủ tục nhận cổ tức, đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán, việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trực tiếp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Trong khi đó, các cổ đông chưa lưu ký sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Agriseco khi xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Agriseco sẽ gia tăng đáng kể so với quy mô 2.283 tỷ đồng hiện tại, lên mức hơn 2.420 tỷ đồng.

Được biết, Agriseco phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Agriseco mang về doanh thu hoạt động hơn 285 tỷ đồng, tăng gần 41% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Sau khi khấu trừ đi các khoản thuế phí, Agriseco báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 74 tỷ đồng. Kết quả này đạt được là do các nghiệp vụ cho vay, tự doanh,... tăng trưởng tốt, giúp lợi nhuận công ty tăng trưởng 64,5% so với cùng kỳ năm trước.