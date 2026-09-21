AgriS (SBT) sắp có thêm công ty con tại Gia Lai, đồng thời thay đổi loạt khoản đầu tư

Tham gia góp vốn thành lập công ty ở Gia Lai

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã ck: SBT) mới đây công bố thông tin về việc tham gia góp vốn thành lập để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phát triển nông nghiệp AgriS Gia Lai, có địa chỉ tại Lô B4 - B8, Cụm Công nghiệp Ia Sao, xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin công bố, sau khi hoàn tất việc góp vốn, AgriS Gia Lai dự kiến trở thành công ty con của AgriS vào tháng 10/2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh AgriS đang tổ chức lại hệ thống doanh nghiệp thành viên và mở rộng hoạt động trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 9/9/2026, CTCP Đầu tư Growfin không còn là công ty con gián tiếp của AgriS. Theo BCTC hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2025-2026, tại ngày 30/6/2026, Growfin vẫn là công ty con gián tiếp của AgriS với tỷ lệ quyền biểu quyết 77,38%. Việc thay đổi tư cách của Growfin cho thấy cơ cấu sở hữu trong hệ sinh thái AgriS đã có sự điều chỉnh trong những tháng cuối niên độ tài chính.

Cũng từ ngày 9/9/2026, CTCP Toàn Hải Vân không còn là công ty liên kết của AgriS. Tại ngày 30/6/2026, AgriS ghi nhận khoản đầu tư hơn 2.562 tỷ đồng vào Toàn Hải Vân theo giá trị ghi sổ, tương ứng hơn 90,3 triệu cổ phần. Tỷ lệ lợi ích của AgriS tại doanh nghiệp này là 30,87%, trong khi tỷ lệ quyền biểu quyết đạt 39,88%.

AgriS chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Trong một diễn biến khác, AgriS đã công bố ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2025-2026 là 28/9/2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và đại hội dự kiến diễn ra ngày 2/11/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức mỗi cổ phiếu tương ứng một quyền biểu quyết.

Tại đại hội, AgriS dự kiến trình cổ đông các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 và kế hoạch niên độ 2026-2027. Các nội dung khác gồm báo cáo hoạt động và kế hoạch của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Quản trị rủi ro; phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận cho niên độ 2026-2027.

Đại hội cũng dự kiến xem xét các tờ trình liên quan đến thù lao HĐQT niên độ 2026-2027, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. AgriS đồng thời dự kiến trình danh sách ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT tại đại hội.