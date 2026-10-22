AgriS Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết niên vụ mía 2025 - 2026 và định hướng chính sách đầu tư vụ mía 2026 - 2027

Sáng 22-10, tại xã Mỹ Sơn, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang (AgriS Ninh Thuận) tổ chức Hội nghị khách hàng niên vụ 2025 - 2026. Hơn 200 đại biểu, khách hàng trồng mía, đối tác tham dự.

Tại hội nghị, AgriS Ninh Thuận đã tổng kết công tác nguyên liệu vụ 2025 - 2026, đồng thời công bố chính sách đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu giai đoạn tới. Theo đó, trong niên độ 2025 - 2026, tổng sản lượng mía ép của AgriS Ninh Thuận đạt 165.182 tấn (đạt 94,2% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ); sản lượng đường sản xuất đạt 15.084 tấn. Chất lượng nguyên liệu được cải thiện rõ rệt với chữ đường bình quân thực tế đạt 10,02 CCS (đạt 102% kế hoạch), tỷ lệ tạp chất giảm 5% so với cùng kỳ. Nhờ đó, người trồng mía duy trì được mức lợi nhuận bình quân từ 12 triệu đồng đến hơn 15,3 triệu đồng/ha/năm.

Các đại biểu và khách hàng trồng mía tham dự hội nghị.

Bước sang vụ trồng 2026 - 2027, công ty đặt mục tiêu mở rộng diện tích vùng nguyên liệu lên 2.550ha và phấn đấu đạt 2.700ha vào năm 2030, trọng tâm phát triển tập trung vào các địa bàn tiềm năng như phường Đô Vinh, xã Ninh Sơn, xã Mỹ Sơn, xã Xuân Hải... Công ty cam kết tiếp tục đồng hành toàn diện với người dân từ khâu chuẩn bị đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ hiện đại như thiết bị bay không người lái (drone) trong phun phân bón lá, triển khai hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một số chính sách đầu tư được AgriS Ninh Thuận áp dụng cho niên vụ 2026 - 2027.

Nhằm khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất, doanh nghiệp ban hành nhiều chính sách hỗ trợ không hoàn lại và đầu tư ưu đãi. Cụ thể, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha đối với diện tích chuyển đổi sang trồng mía hoặc phá gốc trồng lại; hỗ trợ 50% chi phí phân bón hữu cơ/bã bùn (định mức lên đến 3,5 triệu đồng/ha cho mía tơ); hỗ trợ 100% tiền phân bón lá khi phun bằng drone và dịch vụ cày ngầm.

Bên cạnh đó, công ty triển khai gói vốn đầu tư thuê đất 15 triệu đồng/ha/3 năm, hỗ trợ vốn mua máy móc, thiết bị nông nghiệp và hỗ trợ nhân giống mía sạch bệnh. Đặc biệt, chính sách bảo hiểm giá mua mía tối thiểu 1 triệu đồng/tấn (10 CCS) tại ruộng trên xe trong 3 vụ liên tiếp (từ 2027 - 2028 đến 2029 - 2030) tiếp tục là điểm tựa vững chắc giúp người dân yên tâm thâm canh, gắn bó lâu dài với cây mía.

AgriS Ninh Thuận khen thưởng cho những khách hàng xuất sắc niên vụ 2025 - 2026.

Trao giải cuộc thi "Nhà nông đua tài".

Dịp này, AgriS Ninh Thuận đã trao khen thưởng cho các hộ nông dân trồng mía đạt năng suất đường cao, diện tích lớn, sản lượng lớn; tổ chức hội thi "Nhà nông đua tài" và ra mắt các mô hình canh tác nông nghiệp mới.