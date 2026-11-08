AgriS Ninh Hòa ra mắt mô hình 'Doanh nghiệp không ma túy'

Đại diện AgriS Ninh Hòa ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống ma túy tại lễ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp không ma túy”.

Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa, thôn Phước Lâm, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa, với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa.

Mô hình được triển khai gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong công tác phòng, chống ma túy.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; phổ biến các quy định pháp luật và phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình, xã hội và môi trường lao động.

Cán bộ, công nhân viên công ty được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng môi trường doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nội dung tuyên truyền cũng đề cập trách nhiệm của người lao động trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống ma túy; không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc tham gia các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy; kịp thời phát hiện, thông tin, tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.

Cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân viên AgriS Ninh Hòa.

Trong khuôn khổ buổi lễ, cán bộ, công nhân viên AgriS Ninh Hòa đã ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống ma túy, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.

Việc triển khai mô hình “Doanh nghiệp không ma túy” là một trong những hoạt động phối hợp giữa AgriS Ninh Hòa và lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại doanh nghiệp.