Thị trường vốn mở ra dư địa phát triển mới cho ngành nông nghiệp

Trong hai ngày 26–27/11/2026 tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026) với chủ đề “Vững tầm vóc mới”, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính, tổ chức đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) là một trong những doanh nghiệp niêm yết đồng hành cùng chương trình.

Gian hàng AgriS thu hút sự quan tâm của khách tham quan tại khu vực triển lãm với chủ đề “Shape of Growth” – Động lực tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Trải qua ba thập kỷ, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò trong huy động vốn trung và dài hạn, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả quản trị và mở rộng khả năng hội nhập của doanh nghiệp.

Những bước tiến trong lộ trình nâng hạng thị trường tiếp tục mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Đối với nông nghiệp, với đặc thù chu kỳ sản xuất dài và nhu cầu đầu tư lớn vào vùng nguyên liệu, công nghệ, chế biến, ngành cần nguồn lực tài chính bền vững để chuyển dịch sang mô hình phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh quốc tế.

Sự phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết hoạt động hiệu quả góp phần đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường chứng khoán, đồng thời mở rộng cơ hội dẫn vốn vào các lĩnh vực sản xuất thực của nền kinh tế.

AgriS giới thiệu các giải pháp công nghệ và chuỗi giá trị sản phẩm gia tăng tại khu vực trưng bày “Shape of Growth” – Động lực tăng trưởng ngành nông nghiệp

Nâng chuẩn quản trị và hội nhập quốc tế lĩnh vực nông nghiệp

Chính thức niêm yết từ năm 2008 với mã cổ phiếu SBT, AgriS có gần 19 năm phát triển cùng thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ nền tảng sản xuất mía đường, doanh nghiệp từng bước mở rộng thành hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp, với danh mục sản phẩm đa dạng từ mía, dừa, lúa gạo, chuối và dứa, hiện diện tại 88 thị trường trên thế giới.

Quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh được triển khai song hành với việc nâng cao chuẩn mực quản trị, công bố thông tin, quan hệ nhà đầu tư và trách nhiệm giải trình.

AgriS tham chiếu các thông lệ quốc tế như Bộ thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN (ACGS), nguyên tắc quản trị của OECD, Khung Báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC) và tiêu chuẩn Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI).

Hiệu quả hoạt động và thực hành quản trị của AgriS được ghi nhận qua nhiều kỳ đánh giá độc lập trên thị trường vốn. Doanh nghiệp nhiều năm liên tiếp hiện diện trong rổ Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (VNSI20), Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn và Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết.

AgriS đồng thời thuộc nhóm doanh nghiệp tiên phong hướng tới chuẩn quản trị ASEAN (ACGS20), Top 50 doanh nghiệp tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam (VNCG50), nhiều năm được ghi nhận về minh bạch thông tin và quan hệ nhà đầu tư tại IR Awards, Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu tại AGM Awards 2026, cùng mức xếp hạng tín nhiệm vnA+ với triển vọng ổn định.

Đây là những chỉ dấu cho thấy quá trình trưởng thành của doanh nghiệp nông nghiệp trên thị trường vốn, từ mở rộng quy mô hoạt động đến nâng cao chất lượng quản trị, thực hành phát triển bền vững theo hướng ESG và khả năng đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Với định hướng “Kiến tạo thị trường – Định hình tương lai nông nghiệp”, AgriS hướng tới nâng cao giá trị nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Chuyển hóa nguồn lực tài chính thành động lực hiện đại hóa nông nghiệp

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao giá trị xuất khẩu, khả năng kết nối nguồn vốn với công nghệ, tri thức và thị trường ngày càng có ý nghĩa đối với sức cạnh tranh của toàn ngành. Nguồn lực tài chính vì thế không chỉ phục vụ mở rộng sản xuất, mà còn là điều kiện để đầu tư công nghệ và thực hành các tiêu chuẩn ESG.

Trong gần hai năm, AgriS đã huy động hơn 400 triệu USD từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Mạng lưới tài trợ hợp vốn do First Commercial Bank làm đầu mối đã mở rộng lên 15 ngân hàng quốc tế, bên cạnh quan hệ với các định chế tài chính như IFC, DEG, responsAbility và ING.

Việc đa dạng hóa các kênh tiếp cận vốn tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng hoạt động thương mại quốc tế.

Ở cấp độ chuỗi giá trị, AgriS triển khai mô hình tài chính chuỗi cung ứng, kết nối dữ liệu sản xuất, nhu cầu vốn và đầu ra thị trường, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính cho nông hộ và các đối tác tham gia chuỗi cung ứng nông nghiệp.

AgriS phát huy vai trò của doanh nghiệp niêm yết ngành nông nghiệp trong kết nối nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ, nâng cao chuẩn mực quản trị và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Thông qua Mô hình Kinh tế Nông nghiệp Thông minh Tích hợp, doanh nghiệp hướng đến sự vận hành đồng bộ giữa dòng hàng hóa, dòng dữ liệu và dòng vốn, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trên toàn chuỗi, từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

Đây cũng là nền tảng để AgriS định hình những động lực tăng trưởng mới cho ngành nông nghiệp, thông qua việc khai mở tiềm năng tài nguyên, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn lực quốc tế. Quá trình này gắn với kỷ luật phân bổ vốn, hiệu quả đầu tư và khả năng tạo giá trị dài hạn cho cổ đông.

Nhìn rộng hơn, sự lớn mạnh của các doanh nghiệp niêm yết trong những ngành kinh tế trụ cột như nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn, củng cố niềm tin nhà đầu tư và mở rộng khả năng huy động nguồn lực xã hội cho các mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia.