CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, chia thành 2 đợt nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng.

Theo nghị quyết HĐQT mới đây, đợt phát hành thứ nhất có giá trị tối đa 600 tỷ đồng mang mã SBTC12701; đợt thứ hai có giá trị tối đa 400 tỷ đồng, mang mã SBTC12702.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Về lãi suất, 2 kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng mức cố định 11,8%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ 3, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, trong khi tiền gốc được thanh toán một lần khi trái phiếu đáo hạn.

AgriS phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, chia làm 2 đợt trong năm 2027 (Ảnh: AgriS).

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được SBT sử dụng để cơ cấu lại nợ vay ngân hàng. Cụ thể, 600 tỷ đồng từ đợt 1 sẽ được dùng để thanh toán nợ gốc các khoản vay tại ngân hàng trong nước; 400 tỷ đồng từ đợt 2 dùng để thanh toán nợ gốc khoản vay hợp vốn.

Theo kế hoạch, đợt phát hành thứ nhất dự kiến diễn ra trong quý I và quý II/2027, trong khi đợt thứ hai được triển khai trong quý II và quý III/2027.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc niên độ 2025–2026 AgriS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 956 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 846 tỷ đồng, tăng 1% so với niên độ trước.

Đối với niên độ 2026–2027, AgriS đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện niên độ trước, mục tiêu doanh thu tương ứng mức tăng 5%, trong khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được giữ nguyên.

Ở diễn biến khác, vừa qua AgriS đã thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Hải Tâm và ông Nguyễn Trọng Hiền.

Trong đó, ông Nguyễn Trọng Hiền là nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex.

Sau khi kiện toàn nhân sự HĐQT AgriS có 8 thành viên, trong đó 4 thành viên độc lập chiếm 50% tổng số thành viên.

Theo doanh nghiệp, việc bổ sung các thành viên độc lập nhằm tăng cường năng lực giám sát, nâng cao tính khách quan trong quản trị và chất lượng ra quyết định chiến lược, trong bối cảnh AgriS tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và thị trường quốc tế.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT thời gian gần đây giao dịch quanh vùng 21.000–21.200 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản ghi nhận một số phiên tăng đột biến trong đầu tháng 11, song thị giá chưa có diễn biến bứt phá rõ rệt. Trong phiên chiều 18/11, SBT đang giao dịch tại mức 21.150 đồng/cổ phiếu.