AgriS lên kế hoạch doanh thu 28.000 tỷ đồng, thoái vốn loạt khoản đầu tư ngoài ngành

Lên kế hoạch tăng nhẹ doanh thu và lợi nhuận

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã: SBT) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025-2026, dự kiến diễn ra ngày 2/11/2026 tại TP HCM theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo chương trình, cổ đông sẽ xem xét 13 tờ trình, tập trung vào kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch cho niên độ tiếp theo, cùng một số nội dung liên quan đến nhân sự, thù lao và quy chế quản trị.

Theo tài liệu, niên độ 2025-2026, SBT ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ niên độ trước nhưng vượt nhẹ kế hoạch năm.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 846 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với 834 tỷ đồng của niên độ trước.

Xét theo cơ cấu doanh thu, đường vẫn là ngành hàng đóng góp chính, chiếm khoảng 81% tổng doanh thu. Mảng gạo mang về hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 10%, trong khi nhóm dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 3,7%. Hội đồng quản trị đồng thời đề xuất phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%.

Bước sang niên độ 2026-2027, SBT đặt kế hoạch doanh thu thuần 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện niên độ vừa qua, cả hai chỉ tiêu đều tăng khoảng 5%.

Đánh giá triển vọng niên độ 2026-2027, SBT nhận định nguồn cung đường thế giới có khả năng cải thiện, trong khi giá đường quốc tế đã có giai đoạn giảm so với các mức cao trước đó. Ở thị trường trong nước, tồn kho, nguồn cung và diễn biến giá vẫn là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh.

Trong niên độ mới, doanh nghiệp cho biết việc phân bổ nguồn lực sẽ căn cứ vào hiệu quả của từng ngành hàng, thị trường và đơn vị kinh doanh. Với các khoản đầu tư mới, kế hoạch được xem xét trên cơ sở hiệu quả, dòng tiền và khả năng hoàn vốn.

Ở mảng nông nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đồng thời mở rộng ứng dụng dữ liệu trong quản lý vùng trồng. Khối sản xuất tập trung vào nâng hiệu suất sử dụng tài sản hiện hữu và xem xét mở rộng công suất theo nhu cầu thị trường, đơn hàng và khả năng tiêu thụ.

Đối với hoạt động kinh doanh, SBT định hướng mở rộng cơ cấu sản phẩm ngoài đường, trong đó có thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm có nguồn gốc nông nghiệp. Ban điều hành cũng đặt yêu cầu đánh giá từng dự án dựa trên khả năng tạo dòng tiền, thay vì chỉ dựa vào mục tiêu mở rộng quy mô.

Thoái vốn loạt khoản đầu tư

Song song kế hoạch kinh doanh, SBT đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Theo thông tin công bố, doanh nghiệp đã hoàn tất thoái vốn tại CTCP Du lịch Thành Thành Công, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội, Công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Định và Công ty CP Toàn Hải Vân.

SBT cũng giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh và Công ty CP Điện Gia Lai.

Việc thu hẹp các khoản đầu tư này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp định hướng tập trung nguồn lực nhiều hơn vào các mảng liên quan đến nông nghiệp, thực phẩm và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, tài liệu hiện công bố chưa cho biết cụ thể tổng giá trị thu về từ các thương vụ thoái vốn cũng như mức lãi, lỗ phát sinh tại từng khoản đầu tư.

Một nội dung khác dự kiến được trình cổ đông là việc bổ sung hai thành viên độc lập vào Hội đồng quản trị, qua đó nâng tổng số thành viên lên tám người. Công ty cũng dự kiến sửa đổi một số quy chế liên quan tới hoạt động của Hội đồng quản trị và quản trị doanh nghiệp.

Về cơ cấu cổ đông, Brilliant Solutions INC được ghi nhận sở hữu 5,3% cổ phần có quyền biểu quyết, trong khi Legendary Venture Fund 1 sở hữu 15,67%.

Ở nhóm lãnh đạo và người liên quan, Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My đã nhận chuyển nhượng 11 triệu cổ phiếu SBT từ bà Huỳnh Bích Ngọc. Tổng giám đốc Thái Văn Chuyện đăng ký mua 15,5 triệu cổ phiếu, trong khi một số thành viên ban điều hành khác đã mua tổng cộng khoảng 1 triệu cổ phiếu.