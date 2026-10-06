AgriS dự kiến chia cổ tức 6% bằng cổ phiếu, đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng

AgriS đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng trong niên độ 2026-2027. (Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam)

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2025-2026, dự kiến tổ chức ngày 2/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Theo tài liệu, AgriS sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua 13 tờ trình, trong đó có kết quả tài chính và phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026; kế hoạch sản xuất, kinh doanh niên độ 2026-2027; bầu bổ sung 2 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) cùng một số nội dung về kiểm toán, thù lao HĐQT và quy chế quản trị.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2025-2026, doanh thu thuần hợp nhất của AgriS đạt 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 911 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 846 tỷ đồng, tăng 1,43% so với niên độ trước.

Mảng đường đóng góp khoảng 81% tổng doanh thu. Trong khi đó, doanh thu mảng gạo đạt hơn 2.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu. Các mảng dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng doanh thu.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh, AgriS trình cổ đông phương án chia cổ tức niên độ 2025-2026 với tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu.

Trong niên độ 2026-2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng, tăng 5,7%, và lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng, tăng 0,5% so với kế hoạch niên độ 2025-2026. Trọng tâm được xác định là nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa chuỗi giá trị, mở rộng các ngành hàng nông nghiệp - thực phẩm và gia tăng giá trị trong chuỗi.

Về quản trị, AgriS dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 8. Doanh nghiệp cũng trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT.