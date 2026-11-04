AgriS đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng ngành hàng ngoài đường

Hoàn thiện bộ máy quản trị, thông qua định hướng phát triển giai đoạn mới

Tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 2/11, cổ đông AgriS đã thông qua 14 tờ trình liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, kiện toàn Hội đồng quản trị và các định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

AgriS tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. kiện toàn HĐQT với 8 thành viên, trong đó có 4 thành viên độc lập. Ảnh: AgriS

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Trọng Hiền và bà Nguyễn Hải Tâm, nâng tổng số thành viên HĐQT AgriS lên 8 người, trong đó có 4 thành viên độc lập, chiếm 50%. Đây là bước đi nhằm tăng cường năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mở rộng quy mô hoạt động cũng như thị trường quốc tế.

Đại hội cũng thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT cùng một số nội dung liên quan đến Điều lệ công ty. Theo doanh nghiệp, các điều chỉnh này nhằm hoàn thiện khung quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mở rộng hoạt động và tiệm cận các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp trong khu vực.

Đối với niên độ 2026-2027, công ty đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi giá trị nông nghiệp và mở rộng các ngành hàng ngoài đường.

Duy trì kết quả kinh doanh ổn định, thông qua phương án cổ tức 6%

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS - HoSE: SBT). Ảnh: AgriS

Niên độ 2025-2026 ghi nhận nhiều biến động đối với ngành đường khi giá bán chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, AgriS tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa ngành hàng, bên cạnh việc duy trì quy mô kinh doanh ở lĩnh vực cốt lõi.

Theo kết quả kinh doanh đã được đại hội thông qua, niên độ 2025-2026, AgriS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 846 tỷ đồng. Sản lượng đường tiêu thụ tiếp tục duy trì trên 1 triệu tấn.

Đường vẫn là ngành hàng chủ lực, đóng góp khoảng 81% tổng doanh thu. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu đã có sự dịch chuyển khi các ngành hàng ngoài đường mang về khoảng 4.865 tỷ đồng, tương đương gần 19% doanh thu hợp nhất.

Trong đó, mảng gạo ghi nhận doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng với sản lượng tiêu thụ vượt 210.000 tấn. Các lĩnh vực khác như dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống tiếp tục được mở rộng, đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu trong niên độ vừa qua.

Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%, tương ứng giá trị phát hành dự kiến hơn 560 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp

Việc phát triển hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm trên nền tảng ngành đường hiện hữu là một trong những trọng tâm được AgriS nhấn mạnh tại kỳ đại hội năm nay. Theo đó, giai đoạn đến năm 2030–2031, AgriS tiếp tục mở rộng sang các ngành hàng có tiềm năng như dừa, gạo, chuối, dứa, thực phẩm và đồ uống, cùng các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao.

Định hướng này được đưa ra trong bối cảnh triển vọng ngành đường phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường hàng hóa toàn cầu và đang bước sang giai đoạn cạnh tranh cao hơn sau chu kỳ tăng giá mạnh những năm gần đây. Việc mở rộng không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu mà còn tận dụng năng lực sẵn có về vùng nguyên liệu, hạ tầng chế biến, hệ thống logistics và mạng lưới khách hàng đã được xây dựng từ ngành đường.

Thực tế, quá trình chuyển dịch đã bắt đầu được phản ánh trong kết quả kinh doanh khi các ngành hàng ngoài đường hiện đóng góp gần 1/5 doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp, đặc biệt là mảng gạo. Đây cũng được xem là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới, bên cạnh lĩnh vực đường - ngành hàng vẫn giữ vai trò trụ cột trong hoạt động kinh doanh.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, phát biểu tại đại hội. Ảnh: AgriS

Chia sẻ tại Đại hội, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, nhấn mạnh: "Năm năm qua là hành trình AgriS từng bước hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam, thông qua hệ thống hóa hoạt động nông nghiệp và gia tăng giá trị toàn chuỗi. Trong 5 năm tới, AgriS kiên định mục tiêu làm chủ hệ thống, hoàn thiện chuỗi giá trị và phát triển bền vững".

Chủ tịch AgriS cũng nhấn mạnh định hướng phát triển hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp, kết nối hạ tầng, công nghệ, nguồn lực tài chính và chuyên môn nhằm thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, đưa nông nghiệp Việt Nam tiến gần hơn đến các chuẩn mực toàn cầu.

Tăng cường kết nối nguồn lực, kiến tạo nền tảng đầu tư

Ông Thái Văn Chuyện, Tổng giám đốc AgriS, chia sẻ định hướng đầu tư của công ty. Ảnh: AgriS

Chia sẻ về định hướng đầu tư, ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc AgriS cho biết, doanh nghiệp ưu tiên đầu tư theo các chuỗi giá trị gắn với những cây trồng chủ lực như mía, dừa, dứa, chuối và lúa gạo.

Các hoạt động trọng điểm gồm tái khởi động một nhà máy tại Tây Ninh; mở rộng trung tâm hoạt động, năng lực sản xuất và vùng nguyên liệu tại Campuchia; xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm - đồ uống tại Tây Ninh; nâng cấp công suất các nhà máy hiện hữu và nghiên cứu cơ hội M&A trong ngành gạo cùng các lĩnh vực phù hợp với định hướng chiến lược.

Cũng trong sáng ngày 2/11/2026, AgriS tổ chức chương trình AgriS Investor Luncheon 2026 với chủ đề “AgriS Next Growth Story: Investing in New Value” , quy tụ hơn 50 tổ chức, định chế tài chính trong nước và quốc tế, bao gồm các đối tác chiến lược, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Chương trình là diễn đàn để AgriS chia sẻ định hướng tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, trao đổi về triển vọng ngành nông nghiệp công nghệ cao, các cơ hội đầu tư và tiềm năng hợp tác trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.

Mộc Lam