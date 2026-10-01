Agribank và Vietnam Airlines hợp tác toàn diện

Lãnh đạo Agribank và Vietnam Airlines ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2031 tạo nền tảng để Agribank và Vietnam Airlines tăng cường phối hợp trên cơ sở khai thác hiệu quả thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới của mỗi bên.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gắn với thế mạnh của mỗi đơn vị như thanh toán, tín dụng, ngoại hối, chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng và gia tăng quyền lợi người sử dụng dịch vụ. Trên cơ sở đó, Agribank và Vietnam Airlines hướng tới phát triển các sản phẩm, tiện ích có khả năng kết nối giữa nhu cầu tài chính - ngân hàng và dịch vụ hàng không, góp phần nâng cao tính thuận tiện và mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ truyền thống, công nghệ và kết nối nền tảng số cũng được xác định là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai. Hai bên sẽ nghiên cứu phương án phối hợp phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, từ đó từng bước nâng cao khả năng cá nhân hóa dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ nhấn mạnh: “Thỏa thuận hôm nay đánh dấu một sự chuyển đổi căn bản: từ “ký kết thỏa thuận” sang “tổ chức khai thác thực chất” với đầu mối rõ, sản phẩm rõ, chỉ tiêu rõ và kết quả đo đếm được”.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại Lễ ký kết

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐTV Agribank đề nghị hai bên tập trung vào 5 trọng tâm: đồng hành với chiến lược phát triển đội tàu bay và hạ tầng hàng không; quản trị dòng tiền, tiền gửi và thanh toán; thanh toán quốc tế, ngoại hối và kết nối đối tác toàn cầu; khai thác chéo hệ sinh thái khách hàng; mở rộng hợp tác trong bảo hiểm, chứng khoán và chuyển đổi số.

Đặc biệt, Agribank mong muốn cùng Vietnam Airlines nghiên cứu các giải pháp tài trợ gắn với vận chuyển hàng không cho nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP xuất khẩu, kết nối thế mạnh tài chính của Agribank với mạng lưới vận tải hàng không của Vietnam Airlines.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp, nền tảng khách hàng lớn và hệ thống sản phẩm tài chính - ngân hàng đa dạng, Agribank xác định việc tăng cường kết nối với Vietnam Airlines sẽ tạo thêm điều kiện để mở rộng các dịch vụ phục vụ khách hàng, đồng thời khai thác hiệu quả hơn năng lực của mỗi bên trong quá trình chuyển đổi số.

Ông Lê Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh: “Sự kết hợp này mở ra dư địa để hai bên tiến xa hơn quan hệ cung cấp và sử dụng dịch vụ thông thường, hướng tới cùng xây dựng sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tạo thêm những cơ hội kinh doanh mới”.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, quy mô khách hàng, mạng lưới hoạt động cùng định hướng ứng dụng công nghệ của hai bên là cơ sở thuận lợi để mở rộng các nội dung hợp tác, từng bước hình thành những mô hình dịch vụ có mức độ liên kết sâu hơn.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên, ông Hoàng Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Agribank và ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines đại diện hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Trong quá trình triển khai, Agribank và Vietnam Airlines sẽ từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế, điều kiện của mỗi bên và quy định pháp luật. Việc thực hiện thỏa thuận sẽ được đánh giá định kỳ hằng năm để rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và cập nhật các cơ hội hợp tác mới, qua đó bảo đảm các nội dung phối hợp được triển khai thực chất và hiệu quả.