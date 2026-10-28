Agribank tiếp tục đấu giá biệt thự 400 m² tại Ciputra để thu hồi nợ

Agribank Chi nhánh Tràng An vừa thông báo đấu giá căn biệt thự tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội, nhằm thu hồi nợ của hai doanh nghiệp. Với giá khởi điểm 170 tỷ đồng, căn biệt thự này đã nhiều lần được ngân hàng thông báo đấu giá nhưng chưa thành công.

Căn biệt thự trong Khu đô thị Nam Thăng Long được ngân hàng rao bán đến lần thứ 5.

Tài sản được đưa ra đấu giá là căn biệt thự số 29, lô Q-M3, có diện tích 400,6 m², gồm 4 tầng nổi và một tầng hầm. Tổng diện tích xây dựng đạt 607 m². Công trình hoàn thành năm 2014, được cải tạo, sửa chữa lớn vào năm 2020 và hiện vẫn được sử dụng bình thường.

Mức giá khởi điểm được đưa ra là 170 tỷ đồng, tương đương khoảng 424 triệu đồng/m². Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước 34 tỷ đồng. Việc xử lý tài sản nhằm thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Thành An và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dung Phát.

Đáng chú ý, tính đến tháng 11/2024, Agribank Chi nhánh Tràng An đã 4 lần thông báo đấu giá căn biệt thự này nhưng không thành công.