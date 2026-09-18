Agribank tập trung triển khai công tác xử lý, thu hồi nợ những tháng cuối năm 2026

Phiên họp do Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý nợ có vấn đề Agribank Phạm Toàn Vượng chủ trì. Tham dự phiên họp còn có các Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính, một số chi nhánh, Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (AMC) cùng đại diện các Văn phòng khu vực. Hội nghị được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu trong hệ thống.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả hoạt động và công tác xử lý nợ có vấn đề đến hết tháng 8/2026; rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, từ đó xác định những nội dung trọng tâm cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Agribank

Đại diện các đơn vị, chi nhánh đã báo cáo tình hình xử lý nợ trên toàn hệ thống và tại từng đơn vị; cập nhật kết quả thực hiện, những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến trao đổi, hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro; tăng cường phối hợp giữa Trụ sở chính, các chi nhánh và đơn vị liên quan, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý, kiểm soát chất lượng tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và từng đơn vị trong công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề; bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp và chủ động xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm công việc cụ thể.

Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị, kiểm soát rủi ro; thường xuyên rà soát, đánh giá thực chất tình hình, kịp thời nhận diện và xử lý các vấn đề phát sinh. Quá trình thực hiện cần bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ, đồng thời đề cao kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Từ nay đến cuối năm 2026, công tác xử lý, thu hồi nợ tiếp tục được Agribank xác định là nhiệm vụ cần tập trung triển khai quyết liệt. Thông qua phiên họp, Ban Chỉ đạo xử lý nợ có vấn đề Agribank và các đơn vị liên quan tiếp tục thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ có vấn đề, kiểm soát chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Agribank năm 2026 theo hướng an toàn, ổn định và bền vững.