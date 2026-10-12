Agribank rao bán nhà máy nước hơn 100 tỷ đồng của một nữ ca sĩ

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn gần đây thông báo đấu giá tài sản thuộc Nhà máy nước Cần Giờ, tại xã Bình Khánh, TP.HCM. Tài sản gồm quyền sử dụng khu đất rộng 12.809,8 m2 và toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc xử lý nước lợ, sản xuất nước đóng chai.

Theo thông báo, quyền sử dụng đất được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm khoảng 49,3 tỷ đồng, trong khi máy móc, thiết bị có giá gần 2,8 tỷ đồng. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 20/10/2056. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 16/10/2026, với khoản tiền đặt trước gần 5,2 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu tiên các tài sản thuộc Nhà máy nước Cần Giờ được mang ra rao bán đấu giá, và giá khởi điểm của khối tài sản có xu hướng giảm theo thời gian.

Cụ thể, tại lần chào bán đầu tiên vào tháng 8/2025, toàn bộ tài sản được định giá 103,5 tỷ đồng, gồm 92,3 tỷ đồng quyền sử dụng đất và 11,2 tỷ đồng máy móc, thiết bị. Đến tháng 6/2026, mức giá giảm còn khoảng 57,3 tỷ đồng cho toàn bộ khối tài sản. Tiếp đó, trong thông báo Agribank phát ra hồi tháng 9, con số này hạ xuống 52,5 tỷ đồng.

Đằng sau tài sản đang được Agribank rao bán là dự án từng được kỳ vọng giải quyết bài toán nước sạch cho người dân Cần Giờ, do CTCP Đặng Đoàn Nguyễn đầu tư. Người đứng đầu doanh nghiệp là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thụy Đông Đào, tức ca sĩ Đông Đào, từng giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 1991.

Từ mong muốn giúp người dân có nước sạch đến khoản lỗ gần 80 tỷ đồng

Theo chia sẻ của Đông Đào trên báo Thanh Niên năm 2008, ý tưởng xây dựng nhà máy nước bắt nguồn từ những chuyến biểu diễn tại Cần Giờ. Chứng kiến người dân phải hứng nước mưa để dành nấu ăn, nữ ca sỹ mong muốn tạo ra nguồn nước sạch tại chỗ, thay vì phụ thuộc vào việc vận chuyển nước từ nơi khác bằng sà lan.

Năm 2005, khi TP.HCM kêu gọi tư nhân tham gia đầu tư vào ngành cấp nước, Đông Đào cùng chồng bắt đầu triển khai dự án. Nhà máy được xây dựng tại khu vực Tam Thôn Hiệp, nay thuộc xã Bình Khánh, sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO) để xử lý nước lợ từ sông Lòng Tàu thành nước ngọt.

Tháng 7/2008, nhà máy bắt đầu hoạt động với công suất giai đoạn đầu khoảng 5.000 m3/ngày. Dự án được kỳ vọng nâng công suất lên 10.000 m³/ngày trong giai đoạn tiếp theo, rồi đạt 20.000 m3/ngày từ năm 2017. Tổng vốn đầu tư thực tế được báo chí ghi nhận vào khoảng 105 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khó khăn đã xuất hiện khi nguồn cung nước sạch tại Cần Giờ thay đổi. Tháng 4/2011, tuyến ống dẫn nước từ Nhà Bè sang Cần Giờ do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) triển khai được đưa vào sử dụng, có khả năng cung cấp khoảng 40.000 m3 nước mỗi ngày. Nguồn cung này lớn gấp nhiều lần công suất ban đầu của nhà máy do Đông Đào đầu tư.

Trong khi đó, doanh nghiệp còn phải đối mặt với tình trạng độ mặn của nước sông Lòng Tàu tăng cao. Theo phản ánh của Đông Đào trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn tháng 8/2012, độ mặn tăng từ mức thiết kế khoảng 3.000 ppm lên 12.000-13.000 ppm, buộc công ty phải đầu tư bổ sung thiết bị xử lý. Lãi suất vay ngân hàng có thời điểm tăng lên 23%/năm, khiến chi phí tài chính càng trở thành gánh nặng.

Cùng thời điểm, lượng nước tiêu thụ không đạt kỳ vọng. Theo doanh nghiệp, đơn vị phân phối nước tại Cần Giờ không mua hết sản lượng nhà máy có thể cung cấp, khiến công suất phải giảm xuống dưới mức thiết kế.

Tháng 8/2012, sau bốn năm hoạt động, Đông Đào nói trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn rằng công ty đã lỗ gần 80 tỷ đồng. Doanh nghiệp kiến nghị TP.HCM sử dụng ngân sách mua lại nhà máy hoặc tạo điều kiện để tiếp tục sản xuất, tiêu thụ nước. Đến cuối tháng 10 cùng năm, công ty tiếp tục đề xuất bán lại nhà máy cho thành phố với giá 170 tỷ đồng, trong bối cảnh khoản vay ngân hàng bị xếp vào nhóm nợ xấu, nợ quá hạn.

Đến năm 2019, tình trạng bế tắc của dự án vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo thông tin báo chí ghi nhận thời điểm đó, doanh nghiệp từng tìm kiếm nhà đầu tư mới và đề xuất khôi phục hoạt động, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Sau nhiều năm ngừng vận hành, khu đất và hệ thống máy móc của Nhà máy nước Cần Giờ hiện được Agribank đưa ra đấu giá để xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của CTCP Đặng Đoàn Nguyễn. Mức giá khởi điểm giảm từ 103,5 tỷ đồng xuống còn khoảng 52,1 tỷ đồng ở hiện tại, khép lại một chặng đường nhiều khó khăn của dự án từng được kỳ vọng cung cấp nước sạch tại chỗ cho người dân vùng ven biển TP HCM.

Ca sỹ Đông Đào (tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Đông Đào, sinh năm 1971 tại An Giang) là một trong những giọng ca gạo cội của dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero tại Việt Nam. Trưởng thành từ cái nôi nghệ thuật miền Tây Nam Bộ, bà sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm và chính thức ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi giành Giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1991 ngay mùa đầu tiên tổ chức. Với chất giọng ngọt ngào, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, Đông Đào ghi dấu ấn qua loạt ca khúc bất hủ gắn liền với miền sông nước như: Bông bí vàng, Hương tóc mạ non, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Ru chưa hết câu hò... Suốt hơn 30 năm làm nghề, bên cạnh vai trò ca sỹ của Đoàn Văn công Quân khu 7, bà còn giữ vai trò giảng viên thanh nhạc độc lập và giám khảo của nhiều gameshow âm nhạc.