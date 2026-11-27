Theo thông báo ngày 26/11/2026 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC), đơn vị này được Agribank Chi nhánh Láng Hạ ủy quyền tổ chức đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Lilama Hà Nội.

Khoản nợ phát sinh theo hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 16/3/2009 giữa Agribank Chi nhánh Láng Hạ và Lilama Hà Nội.

Tính đến ngày 30/3/2026, tổng giá trị khoản nợ tạm tính là 213,13 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 126,75 tỷ đồng, còn dư nợ lãi, lãi quá hạn và lãi chậm trả lên tới 86,38 tỷ đồng.

Như vậy, phần lãi và các khoản lãi phát sinh liên quan chiếm khoảng 40,5% tổng giá trị khoản nợ. Đáng chú ý, số lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/3/2026 cho đến khi khoản nợ được xử lý. Agribank cũng lưu ý dư nợ gốc thực tế có thể thấp hơn nếu Lilama Hà Nội tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong thời gian tổ chức đấu giá.

Lilama Hà Nội có khoản nợ hơn 213 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ, được ngân hàng đưa ra đấu giá với tài sản bảo đảm là một phần tổ hợp công trình tại số 52 Lĩnh Nam, Hà Nội.

Giá khởi điểm thấp hơn tổng dư nợ hơn 73 tỷ đồng

Agribank đưa khoản nợ ra đấu giá với giá khởi điểm 139,8 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 73,33 tỷ đồng so với tổng dư nợ tạm tính tại ngày 30/3/2026, tương đương mức chênh lệch khoảng 34,4%.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá là gần 13,98 tỷ đồng, bước giá 100 triệu đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có), các loại thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác.

Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt, có địa chỉ tại số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 30/11/2026, theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên.

Tài sản bảo đảm là tổ hợp cao tầng tại số 52 Lĩnh Nam

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm cho khoản nợ là tài sản hình thành trong tương lai thuộc dự án văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp tại số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cụ thể, tài sản thế chấp gồm toàn bộ khu văn phòng và khu dịch vụ trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà 27 tầng, phần liên kết giữa hai tòa nhà và khu vực từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa nhà 18 tầng.

Các tài sản này được thế chấp cho Agribank Chi nhánh Láng Hạ theo hai hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ký ngày 16/3/2009 và ngày 11/9/2012. Giao dịch bảo đảm được đăng ký ngày 25/6/2013.

Theo hồ sơ pháp lý được Agribank công bố, khu đất tại số 52 Lĩnh Nam có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND TP Hà Nội giao cho Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải từ năm 1982. Sau đó, khu đất được cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Lắp máy và Xây dựng Hà Nội (thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam).

Năm 2007, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp tại khu đất này.

Đến tháng 8/2008, Công ty CP Lilama Hà Nội được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án. Tháng 1/2009, HĐQT công ty phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, theo thông báo đấu giá mới nhất, tài sản bảo đảm hiện chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất tại số 52 Lĩnh Nam.

Một điểm đáng chú ý khác là tài sản bảo đảm của khoản nợ đang liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp và thi hành án.

Cụ thể, khoản nợ và tài sản bảo đảm đang được xử lý theo Bản án số 06/2022/KDTM-ST ngày 3/8/2022 của TAND quận Hoàng Mai; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 906/QĐ-CCTHADS ngày 23/2/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai.

Ngoài ra, cơ quan thi hành án đã ban hành hai quyết định hoãn thi hành án số 12 và 13 cùng ngày 27/9/2023.

Đáng chú ý, trong thông báo đấu giá, Agribank AMC cho biết có những thông tin chưa thể xác thực về khả năng phát sinh tranh chấp giữa Lilama Hà Nội, các thành viên góp vốn, chủ tài sản bảo đảm và những bên liên quan đến việc hứa mua, hứa bán, sang nhượng hoặc cầm cố tài sản.

Ngân hàng cũng lưu ý khả năng tồn tại các khoản nợ thuế, nợ tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính khác của Lilama Hà Nội, chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan. Bên cạnh đó là những vấn đề tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, bao gồm tranh chấp giữa các thành viên góp vốn, tranh chấp về người đại diện theo pháp luật và các khoản nợ với cơ quan chức năng hoặc chủ nợ bên ngoài.

Agribank nhấn mạnh khoản nợ được bán theo nguyên trạng, theo phương thức "có sao bán vậy". Người mua khoản nợ phải tự tìm hiểu hồ sơ, đánh giá tình trạng pháp lý, tài sản bảo đảm và chấp nhận các rủi ro tiềm ẩn.

Trường hợp trúng đấu giá, người mua sẽ tiếp nhận khoản nợ, tài sản bảo đảm và các quyền, nghĩa vụ liên quan theo hiện trạng thực tế. Nếu tài sản chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, người mua phải tự liên hệ với chủ sở hữu và cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời chịu các chi phí phát sinh.