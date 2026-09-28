Agribank phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Theo công bố, Agribank dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu AGRIBANK263601 với kỳ hạn 10 năm trong 1 đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, biên độ là 2%/năm, và sẽ điều chỉnh thành 2.5%/năm nếu Agribank không mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại trong 5 năm cuối. Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, tại 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán 15.000 tỷ đồng. Thời gian chào bán trái phiếu dự kiến từ quý 2-3/2026 sau khi Agribank được Ủy ban Chứng khán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Thời gian phân phối trái phiếu dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày, trước ngày phát hành theo quy định của pháp luật.

Agribank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu), đặc biệt là các dự án trung dài hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của Agribank.

Cụ thể, Agribank sẽ ưu tiên sử dụng vốn để giải ngân theo thứ tự ưu tiên: Nông, lâm, thủy sản (10.500 tỷ đồng); vận tải kho bãi (1.000 tỷ đồng); xây dựng (1.000 tỷ đồng); ngành khác (2.500 tỷ đồng). Mức độ sử dụng vốn cụ thể căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực, nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp không huy động đủ số tiền phát hành như dự kiến, đối với phần thiếu hụt nguồn vốn dự kiến phát hành, Agribank sẽ sử dụng vốn cho vay thông thường (từ nguồn vốn huy động thông thường) để bù đắp.

Về phương án trả nợ, Agribank dự kiến sử dụng nguồn vốn để trả nợ gốc và lãi trái phiếu từ các nguồn sau: Nguồn thu nợ của các khoản cho vay từ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu của Agribank; nguồn vốn tích lũy của Agribank; nguồn vốn huy động khác; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Agribank./.