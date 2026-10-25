Agribank phát cảnh báo tới khách hàng dùng iPhone trước nguy cơ mã độc

Theo hướng dẫn của ngân hàng, người dùng có thể thực hiện bằng cách vào mục Cài đặt, chọn Cài đặt chung rồi chọn Cập nhật phần mềm trên thiết bị.

Lời khuyến nghị được đưa ra trong bối cảnh mã độc và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Các bản cập nhật hệ điều hành thường đi kèm những bản vá cho lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện, vì vậy một chiếc điện thoại chậm nâng cấp có thể trở thành điểm yếu để kẻ gian lợi dụng nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc đánh cắp dữ liệu, trong đó có thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng.

Agribank lưu ý khách hàng tuyệt đối không truy cập các đường link đáng ngờ hay link lạ được gửi qua tin nhắn

Cùng với việc cập nhật phần mềm, Agribank lưu ý khách hàng tuyệt đối không truy cập các đường link đáng ngờ hay link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội. Đây vẫn là "cánh cửa" quen thuộc mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để dẫn nạn nhân tới trang web giả mạo hoặc phát tán mã độc.

Ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng không tải và không cài đặt tệp tin, ứng dụng có nguồn gốc không rõ ràng. Bên cạnh đó, khách hàng không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai, đồng thời không nhập thông tin xác thực ngân hàng qua đường link hoặc ứng dụng không đáng tin cậy.

Agribank đề nghị khách hàng chủ động thực hiện các biện pháp trên để bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn tài khoản của mình.

Thời gian gần đây, Agribank cùng nhiều ngân hàng thương mại thường xuyên phát đi cảnh báo về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, từ giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng cho tới gửi tin nhắn chứa đường link độc hại. Song song, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến hiện phải xác thực sinh trắc học theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN đối với giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc khi tổng giá trị giao dịch trong ngày vượt 20 triệu đồng, nhằm hạn chế rủi ro tài khoản bị chiếm đoạt.

Tuy vậy, các lớp bảo mật của ngân hàng chỉ phát huy hiệu quả khi người dùng tự bảo vệ thiết bị và thông tin của mình. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện giao dịch bất thường, khách hàng nên liên hệ ngay tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.