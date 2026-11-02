Agribank mở rộng kênh vốn cho nông dân An Giang đến năm 2030

Lãnh đạo Hội Nông dân và Agribank Chi nhánh Kiên Giang ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngày 2/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang ký thỏa thuận liên ngành với Agribank Chi nhánh Kiên Giang, Kiên Giang II, Phú Quốc và An Giang về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo thỏa thuận, Agribank phối hợp cung cấp các sản phẩm cho vay, tiền gửi, thanh toán, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử; chú trọng các khoản vay không có tài sản bảo đảm phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng được hỗ trợ tiếp cận vốn gồm hội viên nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các chủ thể OCOP hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hội Nông dân các cấp phối hợp với ngân hàng thành lập, quản lý tổ vay vốn; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và hỗ trợ thu hồi nợ. Đồng thời, các cấp hội chủ động nắm bắt nhu cầu vay vốn của hội viên, phối hợp tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác với Agribank các Chi nhánh Kiên Giang, Kiên Giang II, Phú Quốc, An Giang.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn hai bên cần triển khai thỏa thuận thực chất, lấy nhu cầu và lợi ích của hội viên làm trọng tâm; chú trọng củng cố chất lượng tổ vay vốn, nâng cao năng lực cán bộ hội và tổ trưởng, bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn, bền vững.

Hai bên cũng tăng cường tuyên truyền chính sách tín dụng, mở rộng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.

Thỏa thuận được triển khai từ ngày 2/11/2026 đến hết ngày 31/12/2030, kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn.