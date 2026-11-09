Agribank lên kế hoạch mua lại 6.200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

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Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ngày 9/11 công bố thông tin về việc phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn lần đầu trong năm 2026, với tổng giá trị dự kiến 6.200 tỷ đồng.

Theo phương án được thông qua, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, Agribank dự kiến mua lại trước hạn theo thỏa thuận đối với lô trái phiếu phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2021.

Cụ thể, ngân hàng lên kế hoạch mua lại lô trái phiếu mã VBA12127 có giá trị 1.200 tỷ đồng. Giá mua lại được xác định theo thỏa thuận, còn thời điểm thực hiện sẽ căn cứ vào thông báo của Tổng Giám đốc Agribank.

Lô trái phiếu VBA12127 được phát hành ngày 30/8/2021, có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/8/2031. Lãi suất trái phiếu được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ.

Bên cạnh đó, Agribank cũng dự kiến thực hiện mua lại trước hạn theo quyền của người sở hữu trái phiếu đối với lô trái phiếu phục vụ mục đích tín dụng xanh phát hành năm 2025.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ mua lại lô trái phiếu mã VBA12505 với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng. Giá mua lại bằng 100% mệnh giá, thời điểm thực hiện quyền mua lại dự kiến vào ngày 25/12/2026.

Lô trái phiếu VBA12505 được Agribank phát hành ngày 25/12/2025, kỳ hạn 2 năm, với ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/12/2027. Trái phiếu có lãi suất cố định 5,8%/năm.

Nguồn tiền thực hiện mua lại hai lô trái phiếu được Agribank bố trí từ nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2026, Agribank đạt thu nhập lãi thuần hơn 38.206,5 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 14.804,2 tỷ đồng, tăng 41,9% YoY.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 2 triệu tỷ đồng, tương đương 72,4% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của ngân hàng đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 85% tổng nợ phải trả.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban tháng 11/2026 tổ chức ngày 2/11, Agribank đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận các kịch bản điều hành trong hai tháng cuối năm và định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2027.

Theo thông tin từ ngân hàng, các chỉ tiêu kinh doanh trong 10 tháng đầu năm đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu an toàn hoạt động được bảo đảm theo quy định, trong khi cơ cấu nguồn vốn tiếp tục duy trì ổn định. Tuy nhiên, Agribank không công bố số liệu cụ thể về từng chỉ tiêu trong thông tin hội nghị.

Trước nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng có xu hướng gia tăng vào cuối năm, Agribank xác định trọng tâm điều hành là cân đối nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản, đồng thời triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí và giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cho biết hai tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạo nền tảng cho việc triển khai các mục tiêu năm 2027.

Theo đó, lãnh đạo Agribank yêu cầu các đơn vị bám sát diễn biến lãi suất, tỷ giá và thanh khoản, chủ động xây dựng kịch bản điều hành phù hợp với tình hình thị trường. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, ngân hàng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh xử lý và thu hồi nợ, đặc biệt tại các chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu cao hoặc tiến độ thu hồi nợ còn chậm.

Đối với công tác quản trị, Agribank đang triển khai kế hoạch thực hiện Thông tư số 50/2026/TT-NHNN, đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ để đáp ứng các quy định mới. Ngân hàng cũng tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin, kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2030 và triển khai mô hình giám sát, kiểm tra nội bộ tập trung.