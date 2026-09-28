Agribank hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà đại đoàn kết tại 4 xã

Lãnh đạo Agribank và đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà đại đoàn kết cho 4 xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên. Ảnh: MH

Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Xuyên trao hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 10 hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Tô Huy Vũ cho biết, trong những năm qua, ngân hàng đã dành khoản kinh phí lớn cho các hoạt động an sinh xã hội.

“Chúng tôi quan niệm rằng, trong quá trình phát triển, doanh nghiệp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm với công tác an sinh xã hội nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhất là với những người yếu thế, hộ hoàn cảnh khó khăn, địa bàn còn nhiều khó khăn về y tế, giáo dục”, ông Tô Huy Vũ nói.

Lãnh đạo Agribank và xã Phú Xuyên trao hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 10 hộ gia đình. Ảnh: MH

Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng cho biết, chương trình này sẽ tiếp tục được thực hiện trong nhiều năm tiếp theo với quy mô lớn hơn và mong muốn rằng lãnh đạo địa phương sẽ hỗ trợ ngân hàng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Thay mặt 4 xã nhận hỗ trợ kinh phí, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Xuyên Trương Thanh Hưng cam kết sử dụng hiệu quả nguồn lực an sinh xã hội được trao tặng, lựa chọn đúng đối tượng có hoàn cảnh còn khó khăn để hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Xuyên cũng mong muốn trong thời gian sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và nguồn lực của các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn.