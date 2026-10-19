Agribank giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm từ ngày 19/10

Agribank giảm lãi suất cho vay, ưu tiên lĩnh vực sản xuất kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Agribank, chương trình được triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về ổn định, giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Chính sách tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm áp lực chi phí vốn, hỗ trợ duy trì và mở rộng hoạt động.

Agribank cho biết, đến nay, dư nợ cho vay của ngân hàng đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Riêng trong tháng 9/2026, dư nợ tín dụng tăng khoảng 36.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tiếp tục được ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và dự án trọng điểm quốc gia.

Bên cạnh chương trình giảm lãi suất mới, ngân hàng đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhiều nhóm khách hàng. Dư nợ cho vay ưu đãi hiện đạt khoảng 275.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay bình quân khoảng 6,6%/năm, thấp hơn khoảng 2-2,5% so với lãi suất cho vay thông thường. Theo ngân hàng, mức giảm thu nhập lãi từ các chương trình này lên tới 6.000 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2026 đến năm 2028, Agribank cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng mới. Lãi suất cho vay của chương trình thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng.

Theo Agribank, ngân hàng dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính để chia sẻ chi phí vốn thông qua các chương trình giảm lãi suất. Song song với đó, ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa quy trình nghiệp vụ và tối ưu chi phí vận hành nhằm tạo thêm dư địa giảm lãi suất cho vay, đồng thời tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn.