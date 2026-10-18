Agribank giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Giảm lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về ổn định, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, từ ngày 19/10/2026, Agribank triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với mức thông thường. Chương trình tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng có nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Chính sách này nhằm chia sẻ khó khăn về chi phí vốn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tiếp cận nguồn tín dụng phục vụ phát triển.

Để triển khai chương trình, Agribank dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính của ngân hàng. Đây là giải pháp tiếp nối các chương trình tín dụng ưu đãi mà ngân hàng đang thực hiện nhằm hỗ trợ khách hàng và góp phần thực hiện mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Hiện Agribank có dư nợ cho vay hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm 2026. Riêng trong tháng 9/2026, dư nợ tín dụng tăng khoảng 36.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng của ngân hàng tiếp tục được ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và dự án trọng điểm quốc gia.

Duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi

Bên cạnh chính sách giảm lãi suất mới, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 8/2026 đến năm 2028. Đối tượng được hỗ trợ gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới.

Theo chương trình, lãi suất cho vay thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank. Qua đó, ngân hàng tạo thêm điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí phù hợp, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Agribank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế.

Đến thời điểm hiện tại, dư nợ cho vay ưu đãi đạt khoảng 275.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay bình quân khoảng 6,6%/năm, thấp hơn khoảng 2-2,5 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay thông thường. Việc triển khai các chương trình này khiến thu nhập lãi của Agribank giảm tới 6.000 tỷ đồng.

Các số liệu trên cho thấy quy mô nguồn vốn ưu đãi mà Agribank dành cho khách hàng, đồng thời phản ánh nỗ lực duy trì chính sách tín dụng hỗ trợ trong bối cảnh chi phí vốn đầu vào gia tăng.

Cân đối nguồn vốn, tối ưu chi phí hoạt động

Trước áp lực từ chi phí vốn đầu vào, ngân hàng chủ động cân đối nguồn lực, chấp nhận thu hẹp một phần chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra để duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý và hỗ trợ khách hàng.

Bên cạnh các giải pháp điều hành lãi suất và tín dụng, Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, số hóa quy trình nghiệp vụ và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí vận hành, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính, tín dụng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay bền vững trong thời gian tới.

Với vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank tiếp tục chủ động cân đối hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, duy trì năng lực cung ứng tín dụng và bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế một cách bền vững.