Agribank dự kiến phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Agribank lên phương án phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị chào bán dự kiến 15.000 tỷ đồng.

Theo phương án, Agribank dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu AGRIBANK263601, kỳ hạn 10 năm trong một đợt. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền và đáp ứng các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2%/năm. Biên độ sẽ được điều chỉnh lên 2,5%/năm nếu Agribank không mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại trong 5 năm cuối. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý II-III/2026, sau khi Agribank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Thời gian phân phối dự kiến tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày trước ngày phát hành theo quy định.

Agribank cho biết toàn bộ số tiền thu được dự kiến sử dụng để tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động, tăng quy mô vốn và cho vay nền kinh tế, trong đó ưu tiên các dự án trung, dài hạn.

Cụ thể, vốn được ưu tiên giải ngân cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 10.500 tỷ đồng; vận tải kho bãi 1.000 tỷ đồng; xây dựng 1.000 tỷ đồng và các ngành khác 2.500 tỷ đồng.

Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, Agribank sẽ sử dụng nguồn vốn cho vay thông thường để bù đắp phần thiếu hụt. Nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu dự kiến gồm thu nợ từ các khoản cho vay bằng nguồn vốn phát hành, vốn tích lũy, nguồn vốn huy động khác và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.