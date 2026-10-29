Agribank đấu giá biệt thự tại Ciputra để thu hồi nợ, người mua phải đặt trước 34 tỷ đồng

Khu đô thị Nam Thăng Long là một trong những khu đô thị mới đầu tiên tại Hà Nội.

Theo thông tin Agribank chi nhánh Tràng An công bố, tài sản được đưa ra đấu giá là toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà số 009SC/H-CP/Q-M3-29-2013 ký ngày 13/6/2013, liên quan đến căn biệt thự số 29, lô Q-M3 thuộc khu đô thị Nam Thăng Long, nay nằm tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Căn biệt thự có diện tích đất 400,6 m², tổng diện tích xây dựng tạm tính 607 m². Công trình gồm 4 tầng nổi và một tầng hầm, được hoàn thiện vào năm 2014, sau đó cải tạo, sửa chữa lớn vào năm 2020. Theo thông tin đấu giá, công trình hiện đang được sử dụng bình thường.

Tài sản có giá khởi điểm 170 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ với mức phí 1 triệu đồng và nộp khoản tiền đặt trước 34 tỷ đồng. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 3/11/2026, theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp và phương thức trả giá lên.

Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát, phối hợp với Agribank Chi nhánh Tràng An.

Thông báo cũng nêu tên hai bên nợ là Công ty TNHH Thương mại Thành An, thành lập năm 2001, có trụ sở tại Hà Nam cũ; và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dung Phát, thành lập năm 2019, có trụ sở tại Hà Nội.

Theo dữ liệu cập nhật được, Agribank đã nhiều lần thông báo tổ chức đấu giá tài sản nói trên nhưng đều chưa thành công. Việc tiếp tục đưa tài sản ra đấu giá cho thấy ngân hàng vẫn đang tìm kiếm người mua đối với quyền tài sản gắn với căn biệt thự này.

Khu đô thị Nam Thăng Long, thường được biết đến với tên gọi Ciputra, là một trong những khu đô thị mới đầu tiên tại Hà Nội được phát triển theo mô hình liên doanh giữa nhà đầu tư Indonesia và Việt Nam. Dự án có quy mô quy hoạch hơn 300 ha, với các loại hình bất động sản gồm biệt thự, nhà liền kề và căn hộ chung cư cao tầng, cùng hệ thống tiện ích và không gian cảnh quan nội khu.

Hiện, các trang mạng rao bán bất động sản, đang chào giá chào bán biệt thự tại Ciputra dao động trong khoảng 120-500 tỷ đồng, tùy diện tích, vị trí và hiện trạng.