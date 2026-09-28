Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. (Ảnh: KHÁNH ANH)

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan chức năng trong kỳ tiếp xúc trước.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri xã Phú Xuyên đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Các đại biểu Quốc hội đã trực tiếp ghi nhận, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Tô Huy Vũ, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Tô Huy Vũ trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm, đặc biệt là các cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Tô Huy Vũ nhấn mạnh: “Việc thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri không chỉ là trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội mà còn là cơ sở quan trọng để các chính sách đi vào thực tiễn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chính đáng của nhân dân. Với vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong đầu tư phát triển 'Tam nông', Agribank cam kết tiếp tục dành nguồn lực đồng hành cùng các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo an sinh, hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống”.

Việc thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri không chỉ là trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội mà còn là cơ sở quan trọng để các chính sách đi vào thực tiễn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Đồng chí Tô Huy Vũ, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank

Nhân dịp này, thay mặt Agribank, đồng chí Tô Huy Vũ đã trao kinh phí an sinh xã hội 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà Đại đoàn kết và 10 sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xã: Phú Xuyên, Chương Mỹ, Phượng Dực và Đại Xuyên.

Nguồn kinh phí này góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc địa phương chung tay chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, giúp các gia đình yên tâm lao động sản xuất, đồng thời lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" trong cộng đồng.

Đồng chí Tô Huy Vũ trao biểu trưng 1 tỷ đồng của Agribank hỗ trợ sửa chữa, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước đó, vào tháng 5/2026, trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử số 8, Agribank cũng đã phối hợp trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết tại 4 xã (Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn) và trao tặng trực tiếp 250 triệu đồng cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.