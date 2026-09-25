Agribank chốt phương án phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2026: Ưu tiên dòng vốn cho nông nghiệp

Kế hoạch phát hành 150 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm với cơ cấu lãi suất cộng biên độ 2%/năm

Agribank chuẩn bị chào bán 150 triệu trái phiếu mã AGRIBANK263601 ra công chúng trong một đợt duy nhất. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu. Tổng giá trị của đợt huy động vốn đạt mức 15.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để tính vào nguồn vốn cấp 2 của ngân hàng.

Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2%/năm. Biên độ này sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 2.5%/năm nếu Agribank không thực hiện quyền mua lại vào ngày thực hiện quyền mua trong 5 năm cuối. Lãi suất tham chiếu cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng gồm BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank.

Quá trình chào bán dự kiến diễn ra từ quý 2 đến quý 3 năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Thời gian phân phối kéo dài tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày trước ngày phát hành chính thức.

Dành 10.500 tỷ đồng cho nông lâm thủy sản, lợi nhuận bán niên 2026 đạt 18.495 tỷ đồng

Nguồn vốn 15.000 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán sẽ được Agribank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và củng cố các tỷ lệ an toàn. Dòng tiền này được ưu tiên giải ngân cho các dự án trung và dài hạn trong nền kinh tế. Ngân hàng đã lập thứ tự phân bổ chi tiết với 10.500 tỷ đồng dành cho lĩnh vực nông lâm thủy sản, 1.000 tỷ đồng cho vận tải kho bãi, 1.000 tỷ đồng cho xây dựng và 2.500 tỷ đồng cho các ngành khác.

Mức độ sử dụng vốn sẽ bám sát tiến độ giải ngân của từng lĩnh vực để đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn hoạt động. Trong trường hợp đợt phát hành không thu về đủ số tiền như kế hoạch, ngân hàng sẽ sử dụng nguồn vốn huy động thông thường để bù đắp phần thiếu hụt. Về phương án thanh toán, ngân hàng sẽ dùng nguồn thu hồi nợ từ các khoản cho vay này, kết hợp với vốn tích lũy, các nguồn huy động khác và lợi nhuận hoạt động để trả nợ gốc và lãi.

Về hoạt động kinh doanh tổng thể, Agribank ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2026. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 18.495 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ sự gia tăng của các nguồn thu cốt lõi và nỗ lực giảm chi phí trích lập dự phòng.