Agribank Chi nhánh Tam Quan Bình Định tiếp vốn cho ngư dân phát triển kinh tế biển

Cán bộ Ngân hàng Agribank trao đổi với ông Ninh về các khoản vốn vay

Năm 1995, khi bắt đầu đầu tư tàu thuyền đánh bắt xa bờ, do nguồn vốn tự có hạn chế, ông Bùi Thanh Ninh (1957, trú tổ dân phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc) tìm đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank vay vài chục triệu đồng để mua sắm phương tiện, ngư cụ. Hoạt động khai thác thuận lợi, ông tiếp tục vay vốn mở rộng quy mô sản xuất. Đến khoảng năm 2010, đội tàu của ông Ninh phát triển lên 13 - 14 chiếc, chuyên khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa, với sản phẩm chủ lực là cá ngừ sọc dưa phục vụ xuất khẩu. Thời kỳ cao điểm, đội tàu tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Để đầu tư phương tiện và duy trì hoạt động khai thác, có thời điểm tổng vốn vay ngân hàng của ông Ninh lên đến 7 tỷ đồng.

Theo ông Ninh, nghề khai thác hải sản xa bờ đòi hỏi nguồn vốn lớn, mỗi tàu cá có giá trị hàng tỷ đồng, chưa kể chi phí nhiên liệu, ngư cụ và các khoản phục vụ chuyến biển. Vì vậy, nguồn vốn ngân hàng có vai trò quan trọng, giúp ngư dân đầu tư phương tiện, duy trì sản xuất. “Đóng một chiếc tàu phải đầu tư cả tỷ đồng, nếu chỉ dựa vào vốn tự có thì rất khó. Nhờ Agribank cho vay, cộng với vốn tích lũy của gia đình, tôi mới có điều kiện phát triển đội tàu. Đánh bắt có thu nhập thì vừa trả lãi ngân hàng, vừa tiếp tục đầu tư sản xuất”, ông Ninh chia sẻ. Những năm gần đây, trước tình hình nguồn lợi thủy sản suy giảm, ông Ninh chủ động thu hẹp quy mô đội tàu để phù hợp với điều kiện khai thác. Hiện gia đình ông vẫn duy trì một số tàu cá hoạt động xa bờ, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40 - 50 lao động, với thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Ninh, nếu không có sự hỗ trợ vốn kịp thời từ Agribank, gia đình khó có thể phát triển đội tàu và duy trì hoạt động khai thác trong suốt thời gian qua.

Không riêng gia đình ông Ninh, nhiều ngư dân tại phường Hoài Nhơn Bắc cũng tiếp cận nguồn vốn Agribank để đầu tư tàu thuyền, phát triển khai thác hải sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Đây là những ngành nghề tạo sinh kế cho đông đảo người dân địa phương. Ông Trần Minh Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, kinh tế biển là một trong những ngành kinh tế chủ lực của địa phương, với khoảng 1/3 dân số tham gia các hoạt động đánh bắt, buôn bán và dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong đó, nguồn vốn từ Agribank đã góp phần quan trọng hỗ trợ người dân đầu tư phương tiện, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hiện tổng dư nợ của Agribank trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc đạt khoảng 380 tỷ đồng, trong đó khoảng 2/3 nguồn vốn dành cho lĩnh vực ngư nghiệp, chủ yếu phục vụ kinh doanh, dịch vụ hậu cần nghề cá và đóng tàu thuyền. Nguồn vốn này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Lâm, bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận nguồn vốn còn góp phần giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Thời gian tới, địa phương mong muốn Agribank tiếp tục đồng hành, triển khai các chương trình cho vay phù hợp, hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nhờ có nguồn vốn vay, ngư dân Bùi Thanh Ninh đã phát triển đội tàu, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương

Để đưa nguồn vốn đến với người dân, Agribank Chi nhánh Tam Quan Bình Định đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể triển khai nhiều hình thức cho vay, tập trung vào những ngành nghề thế mạnh như khai thác, chế biến hải sản, thương mại và dịch vụ hậu cần nghề cá. Ông Lê Xuân Khánh - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Tam Quan Bình Định cho biết, bên cạnh phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ triển khai các chương trình tín dụng, chi nhánh còn phân công cán bộ trực tiếp đến từng hộ dân nắm bắt nhu cầu, tư vấn các gói vay phù hợp, nhất là những chương trình ưu đãi về lãi suất. Hiện chi nhánh có hơn 30 tổ vay vốn thông qua Hội Nông dân, với tổng dư nợ trên 15 tỷ đồng. Hình thức cho vay này giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc cho vay, chi nhánh cũng chú trọng kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm chất lượng tín dụng. Theo ông Khánh, cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của khách hàng; đồng thời thực hiện kiểm tra chéo giữa các địa bàn theo quy trình của Agribank để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh.

Từ những khoản vay đầu tư tàu thuyền đến nguồn vốn phục vụ khai thác, chế biến hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, Agribank đang góp phần tạo động lực phát triển kinh tế biển tại phường Hoài Nhơn Bắc. Nguồn vốn tín dụng từ Agribank Chi nhánh Tam Quan Bình Định không chỉ tiếp sức cho ngư dân đầu tư tàu thuyền, mở rộng sản xuất, ổn định sinh kế mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển phát triển, giúp bà con vững tin vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.