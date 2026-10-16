Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 1,5 tỷ đồng

Giả danh công an, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản

Nạn nhân là vợ chồng ông T.V.C, trú tại xã Lộc Hà. Các đối tượng lừa đảo đã gọi điện, tự xưng là công an và đưa ra thông tin sai sự thật rằng vợ chồng ông C có liên quan đến một vụ án ma túy.

Bằng thủ đoạn đe dọa, gây áp lực và thao túng tâm lý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin sổ tiết kiệm, ảnh căn cước công dân cùng một số dữ liệu cá nhân khác. Đồng thời, chúng yêu cầu vợ chồng ông C giữ bí mật, không được thông báo sự việc cho bất kỳ ai và đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định.

Số tiền có nguy cơ bị chiếm đoạt lên đến 1,5 tỷ đồng, là khoản tài sản được gia đình tích lũy qua nhiều năm.

Kịp thời nhận diện dấu hiệu bất thường

Trong quá trình ông C đến Agribank Chi nhánh Lộc Hà thực hiện thủ tục rút tiền, cán bộ ngân hàng nhận thấy giao dịch có những dấu hiệu đáng ngờ. Với tinh thần cảnh giác và trách nhiệm, đồng chí Võ Thanh Hiệp - Trưởng phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Lộc Hà đã chủ động trò chuyện, trao đổi, xác minh thông tin và kịp thời trình báo lên Công an xã Lộc Hà để phối hợp xử lý.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa Agribank Chi nhánh Lộc Hà và Công an xã Lộc Hà, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn số tiền của khách hàng. Sau khi được lãnh đạo, cán bộ ngân hàng và lực lượng công an giải thích, động viên, vợ chồng ông C đã nhận diện được thủ đoạn lừa đảo và ổn định tâm lý, đồng thời không tiếp tục thực hiện giao dịch rút tiền.

Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh Lộc Hà phối hợp với Công an xã Lộc Hà tiếp tục vận động, trao đổi để khách hàng nhận diện được vụ lừa đảo

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chủ động bảo vệ tài sản khách hàng

Trong hoạt động ngân hàng, bảo vệ tài sản của khách hàng không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp, là thước đo tinh thần tận tâm và ý thức phụng sự của mỗi cán bộ ngân hàng. Đằng sau mỗi khoản tiền là thành quả lao động, sự chắt chiu, tích lũy và những dự định quan trọng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Bởi vậy, bảo vệ tài sản khách hàng cũng chính là bảo vệ thành quả lao động, gìn giữ niềm tin và góp phần mang lại sự an tâm cho người dân khi giao dịch với ngân hàng.

Thực tiễn cho thấy, những rủi ro trong giao dịch tài chính ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi cán bộ ngân hàng không chỉ vững vàng về chuyên môn, tuân thủ nghiêm quy trình nghiệp vụ mà còn phải có tinh thần trách nhiệm cao, sự nhạy bén trong quan sát và khả năng nhận diện những dấu hiệu bất thường. Đôi khi, sự khác biệt nằm ở một câu hỏi đúng lúc, một sự quan tâm kịp thời hay việc chủ động xác minh khi nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, vội vàng hoặc thực hiện giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Với tinh thần đó, cán bộ Agribank luôn nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động trao đổi, hướng dẫn khách hàng nhận diện nguy cơ rủi ro; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khi cần thiết, góp phần ngăn ngừa những thiệt hại có thể xảy ra. Đây không đơn thuần là việc xử lý một giao dịch bất thường, mà còn thể hiện sự chuyển biến từ tư duy phục vụ sang chủ động bảo vệ khách hàng, đặt sự an toàn và quyền lợi chính đáng của khách hàng vào vị trí quan trọng trong mỗi hoạt động nghiệp vụ.

Mới đây, ngày 01/10/2026, cán bộ Agribank Phòng giao dịch Nầm - Hương Sơn đã kịp thời ngăn chặn thành công nguy cơ thất thoát số tiền 01 tỷ đồng của khách hàng. Sự việc tiếp tục là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý thức cảnh giác của đội ngũ cán bộ Agribank trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hành động kịp thời ấy không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo vệ tài sản của khách hàng mà còn cho thấy vai trò quan trọng của cán bộ ngân hàng trong việc phát hiện, cảnh báo và phối hợp phòng ngừa rủi ro ngay từ cơ sở.

Sau khi được Agribank Phòng giao dịch Nầm - Hương Sơn, bà L.T.M (trú tại xã Tứ Mỹ) đã nhận diện được hình thức lừa đảo và ngừng giao dịch số tiền 01 tỷ đồng

Từ những việc làm thiết thực như vậy, tinh thần bảo vệ khách hàng của cán bộ, người lao động Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn Chi nhánh. Mỗi cán bộ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh luôn xem việc nhận diện và phòng ngừa rủi ro là một phần trách nhiệm thường xuyên; không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường, không thờ ơ trước những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tài sản của khách hàng, đồng thời luôn bảo đảm việc hỗ trợ, xác minh và xử lý được thực hiện đúng quy định.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những hành động thiết thực mỗi ngày, cán bộ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh người Agribank gần gũi, trách nhiệm, tin cậy; lấy sự an toàn của khách hàng làm nền tảng, lấy niềm tin của khách hàng làm động lực và lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu trong hành trình phụng sự cộng đồng.