Agribank Chi nhánh Hà Giang tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Căn cứ Văn bản số 16379/NHNo-TCNS, ngày 22/9/2026 của Tổng Giám đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026.

Agribank chi nhánh Hà Giang thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 làm việc tại các Chi nhánh trực thuộc Agribank chi nhánh Hà Giang. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng 07 lao động; Vị trí Kế toán, Vị trí Tín dụng, Vị trí Lái xe cụ thể như sau:

1.1. Vị trí Kế toán: 03 chỉ tiêu.

- Agribank chi nhánh Quản Bạ Hà Giang: 01 lao động

- Agribank chi nhánh Bắc Quang Hà Giang: 01 lao động

- Agribank chi nhánh Hoàng Su Phì Hà Giang: 01 lao động

1.2. Vị trí Tín dụng: 02 chỉ tiêu.

- Agribank chi nhánh Đồng Văn Hà Giang: 01 lao động

- Agribank chi nhánh Bắc Mê Hà Giang: 01 lao động

1.3. Vị trí Lái xe: 02 chỉ tiêu.

- Agribank chi nhánh Hà Giang: 01 lao động

- Agribank chi nhánh Quản Bạ Hà Giang: 01 lao động

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển.

2.1 Về độ tuổi: Không quá 35 tuổi, một số trường hợp cần thu hút lao động giỏi (có kinh nghiệm thực tế hoặc trình độ đào tạo đạt loại giỏi, xuất sắc, đúng chuyên ngành tại các trường đại học…) thì không quá 40 tuổi.

2.2 Về trình độ đào tạo:

Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...).

2.3 Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng;

2.4 Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng…

2.5 Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55 trở lên; Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi trúng tuyển phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

3. Về hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh (theo mẫu của Agribank) ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng; Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên.

+ Nguyện vọng 2: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng Agribank chi nhánh Hà Giang phân công, trường hợp này Ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu là 05 năm (nếu được tuyển dụng).

- Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Đơn xin việc.

- Bản sao công chứng các giấy tờ: Giấy khai sinh; các văn bằng (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm.

- Căn cước công dân (bản sao) photo công chứng.

- Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 2 ảnh 4 x 6 (trong vòng 6 tháng trước khi nộp hồ sơ);

- Giấy tờ khác (nếu có).

Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ và kèm 2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

4. Hình thức tổ chức tuyển dụng:

4.1. Đối với tuyển dụng vị trí lao động chuyên môn nghiệp vụ:

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (Ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2)

- Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning (Do trụ sở chính chuẩn bị đề thi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống).

- Vòng 3: Phỏng vấn.

4.2. Đối với tuyển dụng vị trí lao động đặc thù:

- Vị trí lái xe: Tổ chức sơ tuyển hồ sơ; Kiểm tra tay nghề lái xe; Phỏng vấn.

5. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

- Thời gian thi tuyển: dự kiến thi trong tháng 10/2026;

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 7, Agribank chi nhánh Hà Giang. Số 134, Trần Hưng đạo, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến ngày 30/9/2026

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 301, Tầng 3, phòng Tổng hợp - Agribank chi nhánh Hà Giang, Số 134, đường Trần Hưng đạo, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ nộp hộ, hồ sơ đã nhận không trả lại.

Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tổng hợp, Điện thoại: 0976700866.

Hội đồng tuyển dụng Agribank chi nhánh Hà Giang thông báo tới các chi nhánh loại II biết, triển khai thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG/ GIÁM ĐỐC