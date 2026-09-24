AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2026

I. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng:

Làm việc tại các Đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh Đồng Tháp.

II. Thời gian tuyển dụng:Dự kiến thi trong tháng 10/2026.

III. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

- Không quá 35 tuổi, Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

- Về trình độ đào tạo:

+ Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán): Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính - Tín dụng, Tín dụng, Quản trị kinh doanh,…).

+ Đối với ứng viên dự tuyển vị trí thủ quỹ, kiểm ngân và ứng viên dự tuyển vào các Chi nhánh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khu vực biên giới; hải đảo: Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế,…).

+ Đối với vị trí công nghệ thông tin, xây dựng cơ bản: Tốt nghiệp đại học, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

+ Đối với vị trí lái xe: Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật, đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định hành nghề của Nhà nước. Ứng viên phải cam kết làm công việc lái xe, không được xin điều chuyển sang làm lao động chuyên môn nghiệp vụ khác.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học (không áp dụng cho vị trí lái xe): Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

+ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương (CEFR A2; IELTS 3.0; TOEIC 400; TOEFL PBT 340; TOEFL CBT 96; TOEFL IBT 31; TOEFL ITP 337; Cambridge Tests 45 PET; Cambridge Tests 70 KET.

+ Tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế được Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận (IC3, Mos Word, Mos Excel,…).

- Các yêu cầu khác xem tại https://www.agribank.com.vn .

IV. Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Agribank hoặc nhận trực tiếp tại phòng Tổng hợp Agribank Đồng Tháp);

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (không quá 06 tháng);

3. Bản sao có chứng thực văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển;

4. Bản sao có chứng thực công chứng Căn cước công dân;

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 12 tháng);

6. Giấy tờ khác (nếu có).

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến ngày 30/9/2026 (Sáng từ 07h30-11h30; Chiều từ 13h30-17h00, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu).

- Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Đồng Tháp (Phòng số 405, Tầng 04, Số 01, Nguyễn Du, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Số điện thoại liên hệ: 0277.3875810.