Agribank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo

Căn cứ văn bản số 8406/KV2-GS1 ngày 15/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay địa điểm Phòng giao dịch Mỹ Xuân.

Căn cứ Quyết định số 2784/QĐ-NHNo-TCNS ngày 22/9/2026 của Agribank về thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Mỹ Xuân thuộc Agribank Chi nhánh Khu công nghiệp Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu.

Agribank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu trân trọng thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Mỹ Xuân thuộc Agribank Chi nhánh Khu công nghiệp Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu như sau:

- Tên gọi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng giao dịch Mỹ Xuân.

- Địa điểm cũ: Thửa đất số 870, 871, tờ bản đồ số 22, khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa điểm mới: Thửa đất số 157, tờ bản đồ số 20, đường Võ Văn Kiệt, khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thời gian hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 30/11/2026.