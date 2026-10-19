Agimexpharm thu gần 700 tỷ đồng sau 9 tháng, tiến sát mục tiêu doanh thu năm

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCOM: AGP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 238 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 26%, lên 177 tỷ đồng cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu. Diễn biến này khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 3,9%, còn 60,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 378 triệu đồng, tăng so với mức 168 triệu đồng cùng kỳ. Dù vậy chi phí tài chính tăng 20%, lên 12,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 12 tỷ đồng, so với 9,8 tỷ đồng trong quý III/2025.

Ở chiều ngược lại chi phí bán hàng giảm 13%, xuống còn 22,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25%, lên 15,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Agimexpharm đạt 690 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 12% (Ảnh: Agimexpharm).

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Agimexpharm đạt 11 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khác đạt hơn 38 triệu đồng, thấp hơn mức gần 325 triệu đồng của quý III năm trước.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế ghi nhận 11,3 tỷ đồng, giảm 27%. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về biến động lợi nhuận, Agimexpharm cho biết doanh thu thuần quý III/2026 tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm do biến động lãi suất làm gia tăng chi phí tài chính, trong khi giá đầu vào ảnh hưởng đến chi phí hoạt động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Agimexpharm đạt 690 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với mức 611 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 34,9 tỷ đồng, giảm 6,4% so với mức 37,2 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ 1.304 đồng xuống 1.049 đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 930 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, Agimexpharm đã hoàn thành 74,2% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CTCP Dược phẩm Agimexpharm đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 722 tỷ đồng và tài sản dài hạn đạt 738 tỷ đồng, tăng 25,6%.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 73 tỷ đồng đầu năm xuống còn 32 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 234 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng nhẹ lên 350 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 125 tỷ đồng lên 211 tỷ đồng. Tài sản cố định đạt 448 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu dài hạn tăng từ 23 tỷ đồng lên 43 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Agimexpharm tại cuối quý III/2026 đạt 846 tỷ đồng, giảm 6,9% so với đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn giảm từ 792 tỷ đồng xuống còn 652 tỷ đồng, còn nợ dài hạn tăng từ 116 tỷ đồng lên 194 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 613 tỷ đồng, tăng so với mức 454 tỷ đồng đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 266 tỷ đồng lên 358 tỷ đồng.