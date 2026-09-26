Agimexpharm hoàn tất sử dụng 27,5 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCOM: AGP) vừa báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 1.530.377 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo báo cáo, toàn bộ 1.530.377 cổ phiếu trong đợt ESOP đã được phát hành với giá 18.000 đồng/cổ phiếu, qua đó Agimexpharm thu về 27,55 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành đã được Agimexpharm sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong số này, vốn góp của chủ sở hữu là 15,3 tỷ đồng và thặng dư vốn 12,16 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí liên quan trực tiếp đến đợt phát hành là 77 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, số tiền đã sử dụng đúng bằng số vốn dự kiến theo phương án phát hành là 27,55 tỷ đồng.

Agimexpharm cho biết toàn bộ số tiền từ việc phát hành 1,53 triệu cổ phiếu ESOP đã được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh (Ảnh: AGP).

Bên cạnh việc hoàn tất phương án sử dụng vốn, Agimexpharm còn ghi nhận một diễn biến đáng chú ý liên quan đến việc kê khai giá thuốc. Cụ thể hồi tháng 8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Agimexpharm.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện kê khai giá đối với 6 mặt hàng thuốc thiết yếu: (1) Agifamcin 300, số đăng ký 893110053423; (2) Agi-cotrim F, số đăng ký 893110429224; (3) Agicipro, số đăng ký 893115380124; (4) FUCAGI, số đăng ký 893100431024; (5) Goutcolcin, số đăng ký 893115430624; (6) Agi-Ery 500, số đăng ký 893110310624).

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 87 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bị Cục Quản lý dược xử phạt số tiền 25 triệu đồng.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Về bức tranh tài chính 6 tháng đầu năm 2026, Agimexpharm ghi nhận 451,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 32,2 tỷ đồng, tăng 6,1%; trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 25,7 tỷ đồng, tăng 5,3%.

Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng 12,7% lên 23,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 22,4 tỷ đồng tạo áp lực lên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Năm 2026, Agimexpharm đặt mục tiêu doanh thu 930 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện 48,6% kế hoạch doanh thu và 44,7% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.