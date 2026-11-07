Afiex sắp họp cổ đông bất thường, chuẩn bị huy động 350 tỷ đồng

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex, HOSE: AFX) vừa thông báo ngày 25/11 tới là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo kế hoạch, đại hội dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12/2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố nội dung cụ thể trình cổ đông xem xét tại cuộc họp.

Động thái này thu hút sự chú ý trong bối cảnh tại ĐHĐCĐ thường niên đầu năm, Afiex đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 35 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 350 tỷ đồng.

Lãi 9 tháng của Afiex tăng 84% nhưng chưa đạt nửa mục tiêu năm (Ảnh: AFX).

Kế hoạch phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2026. Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai phù hợp sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về phương án sử dụng vốn, Afiex dự kiến dành 210 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, 140 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026 Afiex ghi nhận doanh thu đạt 670 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, tăng 15%. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp trong kỳ cải thiện từ 1,8% lên 4,6%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Afiex cho biết doanh thu giảm do doanh nghiệp chủ động chuyển đổi cơ cấu mặt hàng, tập trung vào hoạt động chế biến và cung ứng lương thực xuất khẩu có biên lợi nhuận tốt hơn. Việc giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu đã góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Afiex đạt 2.259 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, tăng 84%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 3.780 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 94 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, Afiex đã thực hiện gần 60% kế hoạch doanh thu và hơn 49% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở dòng tiền của doanh nghiệp. Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 của Afiex tiếp tục âm 169,5 tỷ đồng, cao hơn mức âm 112 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong cùng kỳ, dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 34,5 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 49,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, cổ phiếu AFX đứng tại mức 9.900 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với giá tham chiếu. Thanh khoản trong phiên đạt 116.000 cổ phiếu.

So với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, thị giá AFX hiện thấp hơn 100 đồng/cổ phiếu.