Afiex lên kế hoạch tăng vốn, 'giải bài toán' nguồn lực tài chính

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex, HOSE: AFX) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, tỉ lệ thực hiện quyền là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Afiex dự kiến phát hành 10,5 triệu cổ phiếu trong đợt này. Nếu hoàn tất theo kế hoạch, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 350 tỷ đồng lên 455 tỷ đồng.

Quá trình gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu sẽ giúp công ty củng cố năng lực tài chính phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Với kế hoạch phát hành 10,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, Afiex dự kiến nâng vốn điều lệ lên 455 tỷ đồng (Ảnh: AFX).

Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý IV/2026. Thời điểm cụ thể phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất hồ sơ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, Afiex ghi nhận doanh thu 704,9 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,89 tỷ đồng, tăng 39,6%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 2,9% xuống 2,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 16,23 tỷ đồng, giảm 22,8%, tương ứng giảm 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính tăng 314,5%, lên 22,4 tỷ đồng tương ứng tăng 17,01 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cũng tăng 55,6%, lên 16,9 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 44,2%, lên 10,57 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Afiex đạt 1.588,92 tỷ đồng doanh thu, tăng 55,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,9 tỷ đồng, tăng 143,9%.

Năm 2026, Afiex đặt mục tiêu doanh thu 3.780,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 94,42 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 33,7 tỷ đồng, tương đương 35,7% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều ngày 30/9 cổ phiếu AFX giao dịch ở mức 9.800 đồng/cổ phiếu, giảm 0,51% với khối lượng khớp lệnh 131.00 đơn vị.

Tính từ ngày 25/11/2025 đến 29/9/2026, thị giá AFX giảm 32,1%, từ 14.500 đồng xuống 9.850 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 phiên (MA200).

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thủy sản và thức ăn chăn nuôi thủy sản. AFX chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2011. Công ty hiện chiếm khoảng 0,54% thị phần ngành lương thực Việt Nam, 0,2% thị phần ngành thủy sản và 5% thị phần ngành thức ăn chăn nuôi.