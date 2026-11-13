Afiex (AFX) phát hành cổ phiếu giá cao hơn thị trường, dòng tiền kinh doanh âm nặng bất chấp lợi nhuận tăng

Huy động vốn giá cao hơn thị trường và phương án trả nợ vay

Ngày 10/12 tới đây, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (mã chứng khoán: AFX) sẽ chính thức chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt phát hành kép. Theo phương án đã được phê duyệt, công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Cùng với đó, doanh nghiệp này triển khai quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến đạt mức 35 triệu đơn vị, thời gian nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền diễn ra từ ngày 18/12/2026 đến hết ngày 11/01/2027.

Mức giá chào bán được ban lãnh đạo Afiex ấn định ở mức 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Điểm đáng lưu ý trong phương án phát hành này là thị giá của cổ phiếu AFX chốt phiên ngày 12/11 chỉ loanh quanh vùng 9.700 đồng và đang giao dịch dưới đường trung bình động MA 200. Như vậy, mức giá mà doanh nghiệp kỳ vọng chào bán cho cổ đông hiện hữu đang cao hơn 3,1% so với thị giá đang được giao dịch thực tế trên sàn chứng khoán. Điều này đòi hỏi ban lãnh đạo doanh nghiệp phải nỗ lực lớn để thuyết phục cổ đông xuống tiền khi họ hoàn toàn có thể mua cổ phiếu trên sàn với mức giá rẻ hơn.

Thông qua đợt phát hành, Afiex dự kiến huy động được số tiền 350 tỷ đồng. Về phương án sử dụng vốn, doanh nghiệp có kế hoạch dùng 210 tỷ đồng để tất toán các khoản nợ vay tại hệ thống ngân hàng nhằm giảm áp lực chi phí lãi vay. Số tiền 140 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung trực tiếp vào nguồn vốn lưu động để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. Việc dùng phần lớn nguồn vốn huy động để trả nợ cho thấy doanh nghiệp đang chịu áp lực rất lớn trong việc tái cơ cấu lại cấu trúc nợ vay và cải thiện bức tranh tài chính ngắn hạn.

Lợi nhuận bứt phá nhưng dòng tiền kinh doanh liên tục thâm hụt

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Afiex mang đến những mảng màu sáng tối đan xen đối với giới đầu tư. Về mặt doanh thu, công ty ghi nhận mức 670,61 tỷ đồng trong quý 3, sụt giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt 10,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 15% so với cùng kỳ. Yếu tố cốt lõi giúp lợi nhuận tăng trưởng trong khi doanh thu giảm sút là do biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh mẽ từ mức 1,8% lên 4,6%. Sự cải thiện này giúp lợi nhuận gộp trong kỳ vọt lên 30,76 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 138,1% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Đi sâu vào cấu trúc chi phí trong quý 3, hoạt động tài chính của Afiex lại ghi nhận diễn biến kém khả quan. Doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 56,7% về mức 8,44 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại tăng vọt 69,6% lên ngưỡng 20,06 tỷ đồng. Điểm sáng hiếm hoi về quản trị chi phí là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38,9% về mức 5,55 tỷ đồng. Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, Afiex đạt doanh thu 2.259,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37,12 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt 28,6% và 84% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, con số lợi nhuận trước thuế 46,58 tỷ đồng sau chín tháng mới chỉ giúp công ty hoàn thành 49,3% so với mục tiêu kế hoạch cả năm là 94,42 tỷ đồng.

Đáng lo ngại nhất trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp nông sản này là chất lượng dòng tiền. Hoàn toàn trái ngược với kết quả lợi nhuận ghi nhận mức tăng trưởng cao trên sổ sách, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính của Afiex trong chín tháng đầu năm 2026 tiếp tục âm 169,5 tỷ đồng, mức thâm hụt này nghiêm trọng hơn so với con số âm 112 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận mức âm 34,5 tỷ đồng. Hoạt động của doanh nghiệp hiện tại đang phụ thuộc rất lớn vào dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận mức dương 49,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các nghiệp vụ vay mượn thêm vốn để bù đắp thâm hụt kinh doanh.