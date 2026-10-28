Afiex (AFX) lãi 9 tháng tăng 84%, dòng tiền kinh doanh âm nặng gần 170 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhưng mới hoàn thành nửa kế hoạch năm

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Afiex ghi nhận doanh thu đạt 670,61 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế trong kỳ vẫn đạt 10,5 tỷ đồng, tăng 15%. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng lợi nhuận xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện rõ rệt từ mức 1,8% của cùng kỳ lên 4,6%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 30,76 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 138,1%, tương ứng tăng thêm 17,84 tỷ đồng.

Trong cơ cấu chi phí và doanh thu hoạt động tài chính, các số liệu cũng có sự biến động lớn. Cụ thể, doanh thu tài chính giảm 56,7%, lùi về mức 8,44 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 69,6%, lên mức 20,06 tỷ đồng. Điểm sáng là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38,9%, lùi về mức 5,55 tỷ đồng. Các hoạt động khác trong kỳ biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Afiex đạt doanh thu 2.259,52 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 37,12 tỷ đồng, tăng mạnh 84%. Dù kết quả 9 tháng tăng trưởng cao, với mức lãi trước thuế đạt 46,58 tỷ đồng, Afiex mới chỉ hoàn thành 49,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 94,42 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hồi đầu năm. Mục tiêu doanh thu cả năm 2026 của doanh nghiệp là 3.780,5 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm, cơ cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán

Trái ngược với bức tranh lợi nhuận tăng trưởng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Afiex cho thấy dòng tiền kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục âm 169,5 tỷ đồng, mức thâm hụt này lớn hơn so với con số âm 112 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Dòng tiền đầu tư trong kỳ cũng ghi nhận mức âm 34,5 tỷ đồng. Để bù đắp lượng tiền thiết hụt, dòng tiền tài chính của doanh nghiệp ghi nhận mức dương 49,2 tỷ đồng.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Afiex đạt 1.750,4 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy sự tập trung lớn vào các khoản phải thu ngắn hạn với 1.107,6 tỷ đồng, chiếm 63,3% tổng tài sản. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 327,2 tỷ đồng, chiếm 18,7%. Giá trị hàng tồn kho đạt 248,96 tỷ đồng, chiếm 14,22% tổng tài sản.

Một điểm đáng chú ý trong kỳ là sự thay đổi mạnh mẽ của danh mục chứng khoán kinh doanh. Giá trị khoản mục này đã giảm mạnh từ 220,3 tỷ đồng lùi về 39,5 tỷ đồng. Công ty thuyết minh đã tất toán toàn bộ ba khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Hiệp và Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha. Đáng chú ý, danh mục đầu tư xuất hiện một khoản mới vào Tập đoàn Vingroup. Về phía nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Afiex tính tới cuối quý III tăng 6,7% so với đầu năm, lên mức 787,24 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng tuyệt đối với 786,8 tỷ đồng. Mức dư nợ này hiện bằng 141,7% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.