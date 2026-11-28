Vụ nổ xảy ra gần một trường trung học cơ sở tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan. (Nguồn: DW)

Báo DW đưa tin, theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Mateen Qani, thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ bắt nguồn từ một kho chứa vật liệu nổ của công ty khai thác mỏ nằm gần trường học, tại khu vực Andarsir thuộc huyện Asadabad. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc và sẽ công bố thêm thông tin sau khi hoàn tất điều tra.

Người đứng đầu Cục Thông tin và Văn hóa tỉnh Kunar Sami-ul-Haq cho biết, số thuốc nổ này được cất giữ tại một ngôi nhà gần trường học và dự kiến sử dụng cho hoạt động khai thác mỏ cũng như phá đá nguy hiểm trên các sườn núi dọc tuyến đường cao tốc Kunar-Nuristan.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày. Các đội điều tra đã được triển khai tới hiện trường.

Theo các nguồn tin y tế địa phương, số người thương vong ban đầu có thể còn thay đổi. Bệnh viện tỉnh Kunar cho biết ít nhất 6 học sinh thiệt mạng và 97 người bị thương. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Afghanistan đưa ra con số ít nhất 7 người tử vong và gần 100 người bị thương.

Đây là vụ nổ thứ ba xảy ra gần các cơ sở giáo dục tại Afghanistan trong vòng một tuần. Trước đó, hai vụ nổ gần các trường tôn giáo ở tỉnh Kapisa và Farah đã khiến tổng cộng 5 học sinh thiệt mạng.

Giới chức địa phương cho rằng các vụ việc này liên quan đến vật liệu nổ chưa phát nổ còn sót lại từ những cuộc xung đột trước đây.

Hồi tháng 8, một vụ nổ tại một cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul cũng khiến hơn 40 trẻ em bị thương.