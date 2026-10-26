Afghanistan đạt các thỏa thuận trị giá 6,6 triệu USD nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai

Người dân đứng trên nền những ngôi nhà bị lũ quét cuốn trôi tại tỉnh Nuristan, Afghanistan. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo thông báo của ANDMA, các thỏa thuận nói trên trị giá 6.677.619 USD nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, giảm thiểu rủi ro từ các mối nguy hiểm tự nhiên, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và tăng cường hỗ trợ lâu dài cho các nhóm người dễ bị tổn thương trên toàn quốc.

Số liệu chính thức cho thấy các thảm họa thiên nhiên, bao gồm mưa lớn, bão, động đất, sét đánh, sập mái nhà, sạt lở đất và lũ quét, đã khiến 769 người thiệt mạng và 1.634 người khác bị thương trong năm qua tại Afghanistan. Tổng cộng 44.918 hộ gia đình ở nước này bị ảnh hưởng.

Afghanistan nằm trong số những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới bao gồm: lũ quét, sạt lở đất, hạn hán kéo dài và lở tuyết thường xuyên cướp đi sinh mạng người dân, gây thiệt hại kinh tế nặng nề và buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Ngày 19/7, ít nhất 20 người thiệt mạng, khoảng 80 người khác bị thương và hơn 100 người vẫn mất tích sau khi mưa lớn gây lũ quét tại tỉnh Nuristan, miền đông Afghanistan.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, gần 22 triệu người ở Afghanistan cần viện trợ nhân đạo, trong khi hơn 17 triệu người đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Phụ nữ và trẻ em là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.