Afghanistan cáo buộc Pakistan hỗ trợ lực lượng xâm nhập biên giới
Căng thẳng an ninh và ngoại giao giữa Afghanistan và Pakistan tiếp tục gia tăng sau những cáo buộc mới từ chính quyền Kabul. Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố đã tiêu diệt và bắt giữ hàng chục tay súng vượt biên giới từ Pakistan, đồng thời cáo buộc Islamabad đứng sau hỗ trợ. Ngay lập tức, phía Pakistan đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các tuyên bố này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/afghanistan-cao-buoc-pakistan-ho-tro-luc-luong-xam-nhap-bien-gioi-419727.htm