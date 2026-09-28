Afghanistan cáo buộc Pakistan hỗ trợ lực lượng xâm nhập biên giới

Ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vẫn có quyền bắt giữ và trục xuất bất kỳ người nào đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan này được yêu cầu tạm thời chỉ tập trung vào những người nhập cư có tiền án hoặc hồ sơ hình sự.