Afghanistan cảnh báo đáp trả sau cuộc không kích của Pakistan

Người phát ngôn Chính phủ Taliban Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh Kandahar, Paktia và Khost vào sáng sớm 24/9.

Ông Mujahid nói các cuộc tấn công khiến ít nhất 4 thường dân thiệt mạng và cảnh báo Afghanistan sẽ có hành động đáp trả.

Lực lượng Pakistan thực hiện các cuộc không kích vào Afghanistan. Nguồn: MXH

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết quân đội nước này đã tiến hành không kích 10 địa điểm tại Afghanistan mà Pakistan cho rằng được sử dụng để cất giữ và phóng máy bay không người lái.

Theo ông Tarar, một số máy bay không người lái từ những địa điểm này được sử dụng trong các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Pakistan.

Ông mô tả các cuộc không kích là “có chủ đích, chính xác, được tính toán kỹ lưỡng và tương xứng”, đồng thời nói rằng hoạt động quân sự chỉ giới hạn ở những mục tiêu mà Pakistan xác định có liên quan trực tiếp đến các âm mưu tấn công nước này.

Trước đó một ngày, ông Tarar cáo buộc có một vụ “xâm nhập bất hợp pháp và có chủ đích vào Pakistan bằng máy bay không người lái”.

Chính quyền Taliban bác bỏ cáo buộc cho rằng lực lượng Afghanistan đã phóng máy bay không người lái tấn công Pakistan.

Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước láng giềng tiếp tục căng thẳng do hoạt động của các nhóm vũ trang tại Pakistan.

Pakistan nhiều lần cáo buộc Afghanistan cho phép các tay súng sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới. Chính quyền Taliban bác bỏ cáo buộc chứa chấp các nhóm vũ trang chống Pakistan và cho rằng các cuộc tấn công tại Pakistan là vấn đề nội bộ của nước này.

Hôm 21/9, Pakistan cũng tiến hành không kích 3 địa điểm ở đông bắc Afghanistan. Giới chức Afghanistan cho biết 3 dân thường thiệt mạng tại huyện Nurgal, tỉnh Kunar. Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt 28 “phần tử khủng bố”.