AFC ủng hộ ông Gianni Infantino tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA

Ngày 23/10, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa tuyên bố ủng hộ ông Gianni Infantino tiếp tục tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Thông báo được đưa ra tại Đại hội bất thường AFC 2026 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản).

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (phải) tại Đại hội bất thường AFC 2026 (Ảnh: AFC).

Phát biểu trước đại hội, ông Sheikh Salman khẳng định AFC sẽ tiếp tục đồng hành với Chủ tịch FIFA đương nhiệm trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027. “Tôi xin khẳng định lại cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc ủng hộ Chủ tịch Gianni Infantino và vai trò lãnh đạo của ông khi ông tìm kiếm một nhiệm kỳ mới với tư cách là Chủ tịch FIFA”, ông Sheikh Salman tuyên bố.

Chủ tịch AFC cũng đánh giá cao những hoạt động của ông Infantino tại châu Á trong thời gian qua, đặc biệt là việc tăng cường trao đổi và hợp tác với các liên đoàn thành viên. “Tôi thấy ông Gianni Infantino đã đến thăm rất nhiều quốc gia tại châu Á. Tôi cũng đã trao đổi với nhiều thành viên trong châu lục này. Tôi hiểu tâm tư của Chủ tịch FIFA và thấy rõ cam kết của ông. Sự ủng hộ dành cho ông Infantino là hoàn toàn rõ ràng”, ông Sheikh Salman nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu AFC cho rằng tinh thần đoàn kết và sự hợp tác giữa các tổ chức bóng đá đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của bóng đá châu Á. Đồng thời, ông Sheikh Salman tiếp tục khẳng định: “Khi hướng tới một tương lai tươi sáng và giàu tính cạnh tranh hơn, tinh thần đoàn kết vẫn là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tiến về phía trước, thống nhất ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino”.

Đây là động thái gây bất ngờ bởi trước đó, AFC từng cùng UEFA và CONCACAF bày tỏ sự phản đối đối với cách điều hành của Chủ tịch FIFA. Cụ thể, vào tháng 8/2026, ba liên đoàn châu lục đã chỉ trích kế hoạch FIFA Forward Enterprise, liên quan đến đề xuất chuyển một phần quyền lợi thương mại của các giải đấu do FIFA quản lý cho các nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch này vấp phải nhiều ý kiến phản đối vì những lo ngại về tính minh bạch và quyền kiểm soát đối với các hoạt động thương mại của bóng đá thế giới. Trước sức ép từ các bên liên quan, FIFA quyết định từ bỏ dự án. Tại cuộc họp Hội đồng FIFA giữa tháng 10, ông Infantino cũng lên tiếng xin lỗi về những thiếu sót trong công tác truyền thông và tham vấn.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào tháng 3/2027. Ông Infantino đang hướng đến nhiệm kỳ thứ tư sau khi được bầu lần đầu vào năm 2016 và tái đắc cử vào các năm 2019, 2023. Tuy nhiên, hành trình tái tranh cử của nhà quản lý người Thụy Sĩ không hoàn toàn thuận lợi khi những tranh luận liên quan đến công tác điều hành FIFA vẫn chưa chấm dứt.

Ông Infantino đang nỗ lực tái tranh cử Chủ tịch FIFA.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) Victor Montagliani từng được nhắc đến như những đối thủ tiềm năng của ông Infantino. Dù vậy, cả hai đều lựa chọn tập trung vào công việc tại các liên đoàn châu lục thay vì tham gia cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA.

Trong khi đó, một số nhân vật trong bóng đá châu Âu đang tìm kiếm những ứng viên khác có đủ khả năng cạnh tranh với ông Infantino. Một trong những cái tên được đề cập là cựu HLV Arsene Wenger. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Arsenal chưa xác nhận việc tham gia tranh cử và cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức về khả năng đối đầu với Chủ tịch FIFA đương nhiệm.

Ngoài Wenger, cựu danh thủ David Beckham cũng được truyền thông nhắc đến như một ứng viên tiềm năng nhờ danh tiếng và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. Dù vậy, hiện chưa có thông tin xác nhận cựu đội trưởng tuyển Anh sẽ tham gia cuộc bầu cử năm 2027.