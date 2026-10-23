AFC ra quyết định quan trọng về Asian Cup 2027

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng tiến xa tại Asian Cup 2027.

Theo tờ The Chosun Ilbo của Hàn Quốc, tại cuộc họp đặc biệt của Ban Chấp hành AFC diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản) mới đây, Saudi Arabia tiếp tục được xác định là nước chủ nhà Asian Cup 2027. Dù vậy, các phương án thay thế địa điểm đăng cai cũng được đưa ra thảo luận trước những diễn biến phức tạp về an ninh trong khu vực.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các liên đoàn bóng đá quốc gia cùng các quan chức AFC.

Theo nguồn tin được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, việc tìm kiếm một quốc gia thay thế Saudi Arabia vào thời điểm hiện tại gặp nhiều khó khăn do thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Vì vậy, phương án tổ chức giải đấu theo kế hoạch ban đầu vẫn được duy trì.

Theo lịch thi đấu hiện tại, Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Trận khai mạc dự kiến là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà và Palestine, trong khi trận chung kết cũng được lên kế hoạch tổ chức tại sân King Fahd Sports City ở Riyadh.

Công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn đang được triển khai theo kế hoạch. Các hoạt động bóng đá tại Saudi Arabia tiếp tục diễn ra, trong khi Ban tổ chức hướng tới mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để Asian Cup 2027 được tổ chức thành công.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn là vấn đề được AFC theo dõi sát sao. Những diễn biến liên quan đến xung đột trong khu vực làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của các đội tuyển, quan chức, người hâm mộ và những thành viên tham gia tổ chức giải đấu.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì địa điểm đăng cai tại Saudi Arabia đồng nghĩa với việc AFC cần tiếp tục đánh giá các điều kiện an ninh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về lịch trình tổ chức.