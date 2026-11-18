Trong bài viết thống kê về dấu ấn của bóng đá châu Á tại FIFA U17 World Cup 2026 đăng ngày 18/11, AFC nhấn mạnh sự hiện diện của 9 đội tuyển châu Á, gồm Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Việt Nam, Australia và Tajikistan.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất trong số 9 đại diện châu Á lần đầu tiên tham dự giải đấu. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé đến Qatar sau khi lọt vào tứ kết U17 Asian Cup 2026 tại Saudi Arabia. Đây là cột mốc lịch sử đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành sự chú ý đặc biệt cho U17 Việt Nam trước thềm FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Ảnh: FIFA

"Việt Nam là đội tuyển châu Á duy nhất lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup. Đội tuyển giành quyền tham dự giải đấu sau khi lọt vào tứ kết AFC U17 Asian Cup Saudi Arabia 2026", AFC ngợi ca U17 Việt Nam.

Việc góp mặt tại World Cup cũng giúp U17 Việt Nam đứng chung hàng ngũ với những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục. Nhật Bản là đội tuyển châu Á có số lần tham dự nhiều nhất với 11 kỳ trước đó, trong khi Hàn Quốc có 4 lần liên tiếp góp mặt. Nhật Bản cũng đang sở hữu chuỗi 5 lần tham dự U17 World Cup liên tiếp.

AFC đồng thời nhắc lại thành tích của bóng đá châu Á trong lịch sử giải đấu. Saudi Arabia là đội tuyển duy nhất của châu lục từng vô địch, khi đánh bại Scotland trên chấm luân lưu ở trận chung kết năm 1989. Ngoài ra, Bahrain năm 1989, Qatar năm 1991 và Oman năm 1995 từng lọt vào bán kết.

Tại kỳ U17 World Cup năm 2025, châu Á có 4 đại diện vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng knock-out, gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan. Trong đó, Nhật Bản tiến đến tứ kết.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Với U17 Việt Nam, World Cup 2026 không chỉ là lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu tầm cỡ thế giới mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, khẳng định năng lực trước những đối thủ mạnh. Cột mốc này mang ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời mở ra kỳ vọng về một thế hệ cầu thủ mới có thể vươn tầm quốc tế.

Tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup Qatar 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ ngày 20/11, U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.