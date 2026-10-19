AFC họp khẩn về khả năng hoãn Asian Cup 2027

Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp tại Nhật Bản để xem xét phương án tổ chức Asian Cup 2027.

Theo nhà báo người Iran Hatam Shiralizadeh, AFC dự kiến thảo luận về nhiều kịch bản, trong đó có khả năng lùi giải đấu sang năm 2028 nếu tình hình an ninh tại nước chủ nhà Ả Rập Xê Út không được cải thiện.

Asian Cup 2027 có nguy cơ bị hoãn.

Tuy nhiên, AFC chưa công bố xác nhận chính thức về thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng. Do đó, khả năng Asian Cup 2027 bị hoãn vẫn đang được xem xét.

Theo kế hoạch ban đầu, Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Ả Rập Xê Út. Giải đấu dự kiến được tổ chức trên 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Tuy nhiên, những diễn biến an ninh trong thời gian gần đây đã khiến công tác tổ chức giải đấu đứng trước nhiều thách thức.

Trước tình hình đó, một số giải đấu đã phải thay đổi kế hoạch. Cụ thể, FIFAe Finals 2026, giải thể thao điện tử dự kiến tổ chức tại Jeddah, đã bị hoãn. Trong khi giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam cũng được chuyển từ tháng 10 sang cuối tháng 12.

Ngoài ra, một số trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út cũng phải điều chỉnh lịch thi đấu vì những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức.

Những diễn biến này khiến AFC cần thận trọng trong việc đánh giá các điều kiện tổ chức Asian Cup 2027, nhất là khi ngày khai mạc giải đấu đang đến gần.

Trước đó, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã trực tiếp đề cập đến khả năng hoãn giải trong cuộc trao đổi với báo chí tại Zurich (Thụy Sĩ).

Theo người đứng đầu AFC, tổ chức này chưa cần vội vàng đưa ra quyết định bởi tình hình an ninh tại khu vực vẫn có thể thay đổi trong thời gian tới.

“Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh, theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi, và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Salman chia sẻ.

Chủ tịch AFC cũng cho biết cơ quan quản lý bóng đá châu Á có thể tiếp tục theo dõi tình hình đến cuối tháng 11 trước khi đưa ra phương án cuối cùng.

“Nếu cần đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ làm như vậy. AFC có thể lùi giải đấu lại một năm, sang năm 2028 nếu cần thiết. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình và mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch”, ông nhấn mạnh.

AFC cân nhắc phương án lùi Asian Cup sang năm 2028.

Phát biểu này cho thấy AFC đã tính đến khả năng điều chỉnh thời gian tổ chức Asian Cup, nhưng chưa có quyết định chính thức về việc thay đổi lịch thi đấu.

Trong khi đó, phía Ả Rập Xê Út vẫn khẳng định công tác chuẩn bị cho giải đấu đang được triển khai bình thường.

Ngày 16/10, Ban Tổ chức địa phương (LOC) của Asian Cup 2027 thông báo các hoạt động chuẩn bị tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch, với sự phối hợp của AFC và những đơn vị liên quan.

“Công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Công việc này tiếp tục được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan khác”, LOC cho biết.

Theo ban tổ chức, những hạng mục về sân vận động, cơ sở vật chất và các dịch vụ phục vụ giải đấu vẫn được triển khai theo tiến độ đã phê duyệt.

Phía Ả Rập Xê Út cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức giải đấu thành công.