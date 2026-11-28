Đội tuyển Việt Nam được miễn vòng loại thứ nhất World Cup 2030

Đây là thay đổi bất ngờ bởi trước đó, các đội tuyển châu Á đã hướng đến thời điểm cuối năm 2026 để xác định đối thủ tại vòng loại World Cup 2030. Tuy nhiên, tính đến ngày 27-11, AFC vẫn chưa công bố thời điểm mới cho sự kiện này. Vì vậy, các đội tuyển tham dự sẽ phải tiếp tục chờ thông báo chính thức từ AFC.

Theo chuyên trang Eurasia Football, sự kiện có thể được chuyển sang tháng 2-2027. Nguồn tin này cũng đề cập khả năng AFC tổ chức riêng lễ bốc thăm chia cặp vòng loại thứ nhất và chia bảng vòng loại thứ hai.

Theo lịch thi đấu hiện tại, vòng loại thứ nhất World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào ngày 25 và 30-3-2027; vòng loại thứ hai sẽ bắt đầu từ tháng 9-2027 và kéo dài đến tháng 3-2028.