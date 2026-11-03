AFC hoãn Asian Cup 2027 gần 1 năm

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định thay đổi lịch tổ chức Asian Cup 2027. Giải đấu diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu. Quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn chặt chẽ với Ban tổ chức địa phương và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF).

Trên thực tế, những diễn biến bất thường ở khu vực Tây Á khiến nước chủ nhà cùng AFC buộc phải đưa ra quyết định kể trên. Việc dời lịch thi đấu đã được nhắc đến và tính toán từ cách đây hơn 1 tháng bởi AFC.

Asian Cup 2027 bị hoãn.

Thông báo của cơ quan quản lý bóng đá châu Á có đoạn: “AFC đã phê duyệt việc dời lịch thi đấu Asian Cup trong bối cảnh những diễn biến đặc biệt hiện nay trong khu vực, bao gồm những khó khăn đáng kể về hậu cần và gián đoạn đi lại.

Lịch thi đấu mới sẽ được trình lên FIFA để phê duyệt. Những tình huống bất thường đã phát sinh khiến việc tổ chức và diễn ra cuộc thi theo kế hoạch ban đầu trở nên cần thiết, vì lợi ích của tất cả các đội tham gia, quan chức, khán giả và các bên liên quan khác. AFC hoan nghênh SAFF và Ban Tổ chức địa phương (LOC) vì cam kết mang đến một giải đấu đẳng cấp thế giới cho các cầu thủ và người hâm mộ trên toàn châu lục.

AFC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với LOC, các Liên đoàn thành viên tham gia, các nhà tài trợ, đối tác truyền hình và thương mại cùng tất cả các bên liên quan để tổ chức một sự kiện xứng tầm với tầm vóc và sự xuất sắc trong vận hành vốn gắn liền với giải đấu cấp đội tuyển quốc gia nam danh giá nhất châu Á, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động của việc hoãn giải”.

Như vậy, kế hoạch tập trung đội tuyển của VFF sẽ thay đổi đáng kể. Ông Kim Sang-sik tiếp tục có thời gian xây dựng lực lượng nhân sự, giảm tải thời gian thi đấu cho cầu thủ trụ cột. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam vẫn tập trung vào ngày 8/11 theo quãng thời gian FIFA Days. Giải đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.