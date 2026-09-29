AFC động viên tuyển Việt Nam sau thất bại trước Thái Lan

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đã nhận được sự động viên từ LĐBĐ châu Á (AFC). Cơ quan bóng đá châu lục đánh giá cao tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận 'derby Đông Nam Á'.

Tuyển Việt Nam nhận được sự động viên từ AFC - Ảnh: V.A

Trên trang fanpage AFC Asian Cup, AFC đăng tải dòng trạng thái: “Một kết quả đáng tiếc cho Việt Nam sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Toàn đội sẽ tiếp tục hướng về phía trước, giữ vững tinh thần và quyết tâm trong chặng đường tiếp theo”.

Thông điệp của AFC được đưa ra sau trận đấu mà tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước Thái Lan. Đội bóng áo đỏ bị dẫn trước từ phút thứ 10 sau cú sút xa đẹp mắt của Sarach Yooyen, nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu.

Đặc biệt, trong hiệp hai, Việt Nam đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép lớn và khiến hàng thủ Thái Lan phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những tình huống quyết định khiến các cơ hội lần lượt trôi qua. Đến phút bù giờ, Otto ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Dù không có được kết quả như mong muốn, ĐT Việt Nam vẫn còn mục tiêu phía trước tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sự động viên từ AFC được xem là nguồn khích lệ để thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục duy trì tinh thần, hướng tới những trận đấu tiếp theo với quyết tâm giành kết quả tích cực.

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