AFC đổi luật, đội bóng của Ronaldo có nguy cơ bị cấm dự giải châu Á

Theo thông tin từ tờ Okaz của Ả Rập Xê Út, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cập nhật các quy định liên quan đến quyền sở hữu và quản lý các câu lạc bộ tham dự những giải đấu do tổ chức này điều hành.

Đáng chú ý, quy định về việc nhiều đội bóng có chung chủ sở hữu tham dự cùng một giải đấu được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Al Nassr, câu lạc bộ đang có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo.

Al Nassr có nguy cơ không được tham dự AFC Champions League từ mùa giải 2027-2028.

Theo đó, từ mùa giải 2027-2028, AFC sẽ siết chặt điều kiện tham dự đối với những đội bóng có cùng một cá nhân hoặc tổ chức nắm quyền kiểm soát.

Mục tiêu của quy định này là bảo đảm tính công bằng và minh bạch của các giải đấu, hạn chế nguy cơ phát sinh xung đột lợi ích khi nhiều câu lạc bộ cùng chịu sự quản lý của một chủ sở hữu.

Cụ thể, quy định không cho phép một cá nhân hoặc tổ chức đồng thời tham gia quản lý, điều hành hay có ảnh hưởng quyết định đến nhiều đội bóng tham dự cùng một giải đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc những câu lạc bộ có chung chủ sở hữu có thể phải đáp ứng thêm các yêu cầu về tính độc lập trong quản lý và hoạt động thể thao nếu cùng giành quyền tham dự AFC Champions League.

Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, ba đội bóng có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn nhất là Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad. Nguyên nhân là cả ba câu lạc bộ đều đang nằm dưới quyền kiểm soát của Quỹ Đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF).

Hiện tại, PIF nắm giữ 75% cổ phần tại Al Nassr, 75% tại Al Ahli và toàn bộ cổ phần của Al Ittihad. Với tỷ lệ sở hữu này, quỹ đầu tư có quyền kiểm soát đáng kể đối với hoạt động của cả ba đội bóng.

Do đó, nếu Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad cùng giành quyền tham dự AFC Champions League mùa giải 2027-2028, cơ cấu sở hữu hiện tại có thể khiến các câu lạc bộ không đáp ứng được yêu cầu của AFC.

Trong trường hợp đó, việc giành vé thông qua thành tích thi đấu chưa đủ để bảo đảm cả ba đội bóng được góp mặt tại AFC Champions League.

Theo tờ Okaz, để giải quyết vấn đề, PIF có thể phải tiến hành tái cơ cấu quyền sở hữu tại các câu lạc bộ đang nằm dưới sự kiểm soát của quỹ này.

Một trong những phương án được đề cập là chuyển nhượng cổ phần tại hai đội bóng, qua đó chỉ duy trì quyền kiểm soát đối với một câu lạc bộ nếu cả ba cùng đủ điều kiện chuyên môn tham dự giải đấu.

Tuy nhiên, đây mới là phương án được truyền thông đưa ra. Việc Al Nassr có thực sự bị từ chối quyền tham dự AFC Champions League hay không còn phụ thuộc vào thành tích thi đấu, cơ cấu sở hữu tại thời điểm xét điều kiện và đánh giá của AFC.

Đáng chú ý, Al Hilal, một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Al Nassr tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, không còn đối mặt với nguy cơ tương tự.

Trước đây, PIF cũng nắm giữ 70% cổ phần tại Al Hilal. Tuy nhiên, vào tháng 4/2026, số cổ phần này đã được chuyển nhượng cho Kingdom Holding Company.

Việc thay đổi cơ cấu sở hữu giúp Al Hilal tách khỏi nhóm các câu lạc bộ đang chịu sự kiểm soát chung của PIF.

Theo kế hoạch phân bổ suất tham dự mùa giải 2027-2028, bóng đá Ả Rập Xê Út sẽ có tổng cộng 5 đại diện tại AFC Champions League Elite, gồm 3 đội vào thẳng vòng phân hạng và 2 đội bắt đầu từ vòng sơ loại.