AFC điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027. (Ảnh: AFC)

Theo AFC, quyết định điều chỉnh được đưa ra sau quá trình thảo luận, tham vấn với Ban tổ chức địa phương (LOC) và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF), nhằm bảo đảm các điều kiện tổ chức giải đấu.

Việc thay đổi lịch thi đấu đồng nghĩa vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra muộn hơn gần một năm so với kế hoạch ban đầu, qua đó tác động đến lộ trình chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài tạo điều kiện để huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik cùng ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Bên cạnh việc củng cố bộ khung đội hình, đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian trao cơ hội cho những gương mặt mới, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, nhằm tăng cường chiều sâu lực lượng và bảo đảm sự cân đối về thể lực trước những nhiệm vụ quốc tế quan trọng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 8/11 để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Giải đấu có sự góp mặt của 2 đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyz và Đài Loan (Trung Quốc). Đây được xem là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ, kiểm nghiệm những phương án nhân sự và chiến thuật, đồng thời duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế cho đội tuyển.

Trong bối cảnh lịch tổ chức Asian Cup 2027 được điều chỉnh, các đợt tập trung và thi đấu giao hữu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường châu lục.