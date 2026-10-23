AFC điều chỉnh nhiệm kỳ lãnh đạo, chuẩn bị thay đổi lịch Asian Cup

Đoàn đại biểu LĐBĐ Việt Nam gặp gỡ và trao đổi cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Đại hội

Ngày 23.10, Đại hội bất thường AFC năm 2026 được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), với sự tham dự của đại diện các liên đoàn thành viên nhằm xem xét, thông qua những điều chỉnh trong công tác quản trị và điều hành bóng đá châu lục.

Đại diện LĐBĐ Việt Nam tham dự Đại hội gồm các Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Trung Kiên và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú. Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn tham dự với tư cách Ủy viên Thường vụ AFC.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là thông qua các sửa đổi Điều lệ AFC, bảo đảm sự phù hợp với những thay đổi trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA, đồng thời duy trì tính ổn định và liên tục trong hoạt động quản trị của tổ chức bóng đá lớn nhất châu Á.

Theo lộ trình được công bố, Asian Cup, giải đấu cấp đội tuyển quốc gia quan trọng nhất châu lục, sẽ chuyển từ chu kỳ tổ chức vào năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu điều chỉnh các quy định liên quan đến nhiệm kỳ lãnh đạo, nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa chu kỳ bầu cử của AFC với công tác tổ chức các giải đấu lớn.

Các sửa đổi được thông qua cũng hướng tới việc duy trì vai trò giám sát của Ban Chấp hành AFC trong những giai đoạn quan trọng của quá trình chuẩn bị và tổ chức Asian Cup.

Về công tác nhân sự, Đại hội thống nhất giữ nguyên kế hoạch bầu cử các vị trí lãnh đạo chủ chốt theo Điều 32.1(a) đến 32.1(e) của Điều lệ AFC vào năm 2027.

Tuy nhiên, theo quy định chuyển tiếp mới, những người trúng cử sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1.1.2028 và đảm nhiệm chức vụ đến năm 2032.

Trong khi đó, các thành viên được bầu cho nhiệm kỳ 2023-2027 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết năm 2027. Quy định này nhằm tránh khoảng trống trong công tác điều hành, bảo đảm tính kế thừa và sự ổn định của bộ máy lãnh đạo AFC.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá cao sự đồng thuận của các liên đoàn thành viên đối với những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ.

Ông nhấn mạnh: “Quyết định ngày hôm nay của các bạn củng cố thêm công tác quản trị của chúng ta, bảo đảm các quy định tiếp tục vững chắc, minh bạch và phù hợp với mục tiêu, qua đó duy trì tính liên tục và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá châu Á”.

Theo Chủ tịch AFC, việc hoàn thiện các quy định quản trị không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng để bóng đá châu Á phát triển ổn định, nâng cao năng lực tổ chức và thích ứng với những thay đổi của bóng đá thế giới.

Ông cũng kêu gọi các liên đoàn thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường hợp tác và đặt lợi ích chung của bóng đá châu lục lên hàng đầu.

Đoàn đại biểu LĐBĐ Việt Nam tham dự Đại hội gồm Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Xuân Vũ và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú (từ trái sang)

Bên cạnh nội dung sửa đổi điều lệ, Chủ tịch AFC tái khẳng định sự ủng hộ đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino trong chiến dịch tái ứng cử.

Theo ông Shaikh Salman, sự tin tưởng, đồng thuận và quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên là yếu tố quan trọng giúp AFC củng cố vị thế, đồng thời đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung của bóng đá quốc tế.

Việc thông qua những điều chỉnh tại Đại hội bất thường năm 2026 được xem là bước chuẩn bị cần thiết để AFC hoàn thiện cơ chế quản trị trong giai đoạn tiếp theo, nhất là khi lịch thi đấu các giải quốc tế đang có nhiều thay đổi.

Thông tin chi tiết về kế hoạch bầu cử các chức danh lãnh đạo AFC sẽ được công bố trong thời gian tới.